Pennywise: spielen am 08.08.2023 in Stuttgart

Die Punkrock-Band Pennywise wird am 08.08.2023 im Wizemann in Stuttgart live auftreten. Zusammen mit ihnen werden Authority Zero und Versus The World die Bühne rocken. Der Einlass zum Konzert beginnt um 19:00 Uhr, die Show startet um 20:00 Uhr am Dienstagabend. Fans können sich auf einen energiegeladenen Abend voller Musik und guter Stimmung freuen. Tickets gibt es direkt HIER!

Im ständig turbulenten Bereich der Punk-Rock-Musik beansprucht New York City die Ramones für sich, während Los Angeles stolz Pennywise vorweist, die bedeutendste Hardcore-Band, die aus der zweiten Welle des SoCal-Punks hervorgegangen ist.

Als blühende, wegweisende Punkrock-Band seit über 25 Jahren hat die Gruppe aus Hermosa Beach Mitglieder kommen und gehen sehen, aber ihr unermüdlicher, in-your-face, mit dem Finger in der Luft schreiender und Hymnen singender Sound hat sich keinen Deut verändert.

Die Entstehung von Pennywise lässt sich bis in das Jahr 1988 im South Bay zurückverfolgen, als der Punk nicht unbeliebter sein konnte und das Metall das Sagen hatte. Die vier ursprünglichen Mitglieder von Pennywise kreierten sofort einen eigenen Stil – eine Welle von kalifornischem Hardcore, melodischem Surf-Punk und optimistischen Hymnen, die gegen den seek-and-destroy Ethos ihrer Ära ankämpften.

Pennywise würde durch unermüdliche Tourneen eine internationale Fangemeinde aufbauen. Eine unkomplizierte Band, die am besten für ihre wütende Rant Fuck Authority, den brennenden Soul-Searcher Alien und ihre Ode an die Brüderlichkeit Bro Hymn bekannt ist – ein autobiographischer Song, der ihrem Gründungsbassisten Jason Thirsk nach seinem tragischen Tod im Jahr 1996 Tribut zollt. Die Band hatte kürzlich ihren bisher größten Erfolg mit ihrer Top-20-Single The Western World, die auf KROQ 106.7 dominierte, dem Nummer-1-Modern-Rock-Sender in L.A.