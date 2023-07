A Life Divided – Down The Spiral Of A Soul

Artist: A Life Divided

Herkunft: München, Deutschland

Album: Down The Spiral Of A Soul

Spiellänge: 47:19 Minuten

Genre: Alternative Metal, Modern Metal

Release: 07.07.2023

Label: AFM Records

Link: https://www.facebook.com/alifedivided/

Bandmitglieder:

Gesang – Jürgen Plangger

Bassgitarre – Tobias Egger

Gitarre – Tony Berger

Schlagzeug – Manuel Di Camillo

Tracklist:

Last Man Standing Best Time Life Goes On True Religion Disorder Thanks for Nothing Hand Of Healing Tear Down The Walls Send Me An Angel Burn The Fields Down The Spiral Of A Soul

Nach ihrem letzten Album Echoes aus 2020 und damit dreijähriger Pause dürfen wir uns nun über das siebte Album von A Life Divided freuen. Durch die bereits veröffentlichten Singles und Musikvideos zu Last Man Standing und Best Time lieferte uns die Band einen Vorgeschmack auf das neue Album Down The Spiral Of A Soul.

Sie bewirbt ihr neustes Meisterwerk als „härter, dunkler und wütender als je zuvor“. Die Vier halten uns den „Spiegel der letzten Jahre“ vor, in welchen sich „das Leben draußen […] eher unbedeutend“ anfühlte und die große Machtlosigkeit sich in einer „Abwärtsspirale“ widerspiegelte.

Besonders der dritte Track ist für Sänger Plangger mit einer persönlichen Botschaft für seinen 6-jährigen Sohn verbunden. Mit A Life Goes On zeigt er uns, wie wichtig es ist, sich auch in schweren Lagen des Lebens Zeit zum Durchatmen zu nehmen und wieder aufzustehen. Ein Ohrwurm ist hier vorprogrammiert. – ♪ Breath in ♪ Breath out

Mit Thanks For Nothing tauchen wir in ein Bild des Strandes ein, welcher mit den stetig schlagenden Wellen zum Nachdenken anregt. Wie ein Mantra taucht eine Liedstelle während des ganzen Songs stetig wieder auf ♪ Thanks for nothing – I feel fine. Das Bild eines nächtlichen Meeres mit seiner mysteriösen Ausstrahlung taucht im Kopf des Hörers auf. Gerade dieser Ort lädt zum Nachdenken und Regenerieren ein. Durch die innerliche Wiederholung des Mantras lässt sich Vergangenes vergessen, wodurch man gestärkt in den Alltag zurückkehren kann.

Ein besonderes Schmankerl bildet Tear Down The Walls in Kooperation mit der Female Frontet Metalgruppe Tag My Heart mit Sängerin Isabel Martín Alonso. Die Stimmen von Plangger und Martín Alonso erschaffen eine eindrucksvolle und zugleich dynamische Klangharmonie.

Der Titeltrack des Albums, Down The Spiral Of A Soul, bildet den würdigen Abschluss. Beginnend mit einer düsteren Klaviermelodie und flüsterndem Gesang, baut sich im Laufe des Songs eine mysteriöse Spannung auf. Abgelöst durch die eigene Stimme, die versucht, sich selbst aus der Dunkelheit zu retten. Der schwere Weg der eigenen Seele aus der Spirale aus Dunkelheit, Einsamkeit und des Gefühls der Machtlosigkeit. Mit dem Rücken zur Wand steht die eigene Seele wieder auf und kämpft sich aus der Dunkelheit.

Nachdem A Live Divided in der Vergangenheit bereits als Vorgruppe von unter anderem Apocalyptica und Eisbrecher auf Tour waren und Plangger bereits als langjähriger Gitarrist von Eisbrecher unterwegs ist, konnten A Life Divided mit ihrer Headliner-Tour unter anderem zum Album Echoes Eindruck hinterlassen. Nun können wir sie im Herbst 2023 während ihrer Down The Spiral Of A Soul – Tour unter anderem mit Tag My Heart in neun Städten quer durch Deutschland begleiten.