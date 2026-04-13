Killing Your Highness: spielen in zwei Wochen im Kulturzentrum Jever

Wenn vier junge Musiker aus dem schwedischen Borlänge beschließen, schnellen, harten Rock’n’Roll mit der staubigen Atmosphäre eines Spaghetti-Westerns zu kreuzen, entsteht eine Band wie Killing Your Highness. Buffalo Al am Bass, Joey Smoke am Mikrofon, Ol’ Man Will an den Drums und Johnny Luck an der Gitarre gründeten die Band 2023 – und machen seitdem genau die Musik, die sie selbst immer hören wollten: kompromisslos, dreckig, energiegeladen.

Ihre Einflüsse lesen sich wie ein Who’s Who moderner Rock-Ikonen: The Hives, Queens Of The Stone Age, Hellacopters, Jet, Clutch oder Red Fang – nur um einige zu nennen. Doch Killing Your Highness müssen sich hinter diesen Namen nicht verstecken. Sie verbinden das wilde Cowboy-Feeling mit dem Adrenalinkick einer Fahrt mit 230 km/h über eine enge Schotterstraße und schaffen so ihren ganz eigenen, unverwechselbaren Sound.

Im Frühjahr 2026 erscheint das Debütalbum der Band, begleitet von einer Tour, die mindestens genauso brachial und ungebremst sein dürfte wie ihre Musik. Als Support in Jever fungieren Last Floor Right.

Datum: 01.05.2026

Bands: Killing Your Highness und Last Floor Right

Genre: Rock ’n‘ Roll

Ort: LOK Kulturzentrum, Moorweg 2, 26441 Jever