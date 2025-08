Burning Sun: neues Album „Retribution“ erscheint am 22.08. über Metalizer Records

In weniger als drei Wochen werden Burning Sun endlich ihr zweites Studioalbum veröffentlichen! Retribution ist ein Konzeptalbum mit durchgehender Handlung, das in der dunklen Fantasiewelt von Burning Sun angesiedelt ist und eine Geschichte über Kampf, Mühe, Rache und schließlich Erlösung erzählt.

Die ungarische Band Burning Sun ist bereit, ihr zweites Album Retribution zu präsentieren, nachdem ihr Debütalbum bereits auf Kassette und CD über Stormspell Records sowie in einer CD-Neuauflage über Silverstream Records erschienen ist. Retribution ist ein dunkles und kohärentes Power-Metal-Konzeptalbum, das eine fesselnde Geschichte über Kampf, Mühe, Rache und letztendlich Erlösung erzählt. Seht euch das Video zur zweiten Single Fight In The Night hier an:

Obwohl die Hauptinspirationen von Retribution in der deutschen Szene der 1990er Jahre, wie Helloween und Grave Digger, verwurzelt sind, bringt Burning Sun ein Power-Metal-Album mit einem einzigartigen Touch hervor. Mit einer breiten Palette an Gitarrenharmonien, massiven Refrains, schwebenden Vocals und geschmackvollen Gitarrensoli ist Retribution nicht nur eine weitere einprägsame Power-Metal-Veröffentlichung, sondern eine musikalische Reise, die ein immersives Erlebnis schafft. Während das Songwriting poliert ist, hat der Mix eine scharfe und rohe Kante, die das Konzept des Albums betont.

Die Texte der Songs sind direkt miteinander verbunden und erzählen die Geschichte von Emaly, einer jungen Paladine, die als einzige Überlebende eines Zusammenstoßes zwischen ihrer Gruppe und dem Totenkult eines Nekromanten bleibt. Nachdem ihr Mentor und seine Gefährten gefallen sind, schwört sie, deren Tod zu rächen, und macht sich auf die Suche nach dem Nekromanten, um seinen Kult ein für alle Mal zu vernichten.

Das Album basiert auf der Geschichte und den Texten von Zoltán Papi (Bass), während die Musik von Pancho Ireland (Vocals, Gitarre) komponiert wurde, der auch aus seiner eigenen Band Merciless Law bekannt ist. Retribution bietet einige kleinere Soundeffekte und gesprochene Erzählungen, die helfen, die Geschichte zu erzählen, ohne den Fluss eines starken und kraftvollen Albums zu unterbrechen.

Retribution – Trackliste:

1. By The Light

2. Fight In The Night

3. Aftermath

4. Cold Winds

5. Heart Of Darkness

6. Open Your Eyes

7. Shadows Undone

8. Redemption

Mit Gastauftritten wie Aleksandra „Lioness“ Stamenković (Jenner) für das zweite Gitarrensolo in Open Your Eyes und Nicolas Peter (Tyran, Invictus) als Backgroundsänger. Ein Konzeptalbum mit einer umfassenden Geschichte. Die physischen Editionen enthalten zusätzliche Details zur Geschichte, die nicht in den Songs enthalten sind.

Artwork: Yannick Bouchard

Mixing und Mastering: Pancho Ireland

Burning Sun sind:

Pancho Ireland – Gitarren, Gesang

Zoltán Papi – Bass

Burning Sun online:

https://www.facebook.com/burningsunpower

https://www.instagram.com/burningsunpower