Sugar Spine: veröffentlichen letzte Single „Stomping Ground“ vor dem bevorstehenden EP-Release

Sugar Spine setzen ihren rasanten Aufstieg mit der Veröffentlichung von Stomping Ground fort, der letzten eigenständigen Single vor ihrem kommenden EP Violent Heaven, die am 21. August erscheinen wird. Das Musikvideo zu Stomping Ground kann hier angesehen werden:

Die neue Single Stomping Ground ist bereits auf allen Streaming-Diensten über Prime Collective verfügbar.

„Stomping Ground was written with somebody specific in mind, but it’s for anyone who is tired of hearing empty words from people who put themselves above everyone else. There’s no point being at the top when you burn bridges with everyone on the way there, and this track calls out that mentality. It’s a reminder to try and avoid those people at all costs“, erklärt Josh Muncke.

Die Band Sugar Spine, die 2021 gegründet wurde, hat bereits mit Größen wie Jesus Piece, Breakdown Of Sanity, Half Me und Misery Signals gespielt. Ihre Zusammenarbeit erstreckt sich auch auf Acts wie Born Of Osiris, Distant, Bleed From Within, To The Grave und zuletzt Half Me.

Mit dem kommenden Album Violent Heaven baut Sugar Spine ihren Ruf für intensiv persönliche Songwriting, unermüdliche Energie und eine kompromisslose Live-Präsenz aus – und festigt damit ihre Position als einer der aufregendsten aufstrebenden Acts im Metalcore. Violent Heaven wird am 21. August über Prime Collective veröffentlicht.

Unser TFM-Redakteuer Jonas B. hat sich das neue Werk von Sugar Spine schon mal unter die Lupe genommen. Hier könnt ihr seine Meinung zu Violent Heaven nachlesen:

