Gentle Beast: veröffentlichen ihr neues Album „Vampire Witch Reptilian Super Soldier From Outer Space“ am 07.03.2025

Die Schweizer Stoner-Rocker Gentle Beast freuen sich, bekannt geben zu können, dass ihr neues Album den Titel Vampire Witch Reptilian Super Soldier From Outer Space tragen wird und am 7. März als LP über Sixteentimes Music erscheinen wird.

Nach den jüngsten Songs Revenge Of The Buffalo und Riding Waves Of Karma liefert das Quintett mit dem Song Planet Drifter einen erneuten Vorgeschmack auf das, was uns auf dem Album erwartet:

Das neue Album von Gentle Beast ist eine fuzzgetriebene Odyssee, die für jeden Stoner-Rock-Fan etwas bereithält. Die neun Tracks zollen den großartigsten Elementen des Genres Tribut, von treibenden Riffs über doomige Basswände, psychedelische Einlagen bis hin zu sphärischem Gesang. Immer mit einem Augenzwinkern versehen, lassen die Texte über bekiffte Hexen, rachsüchtige Büffel, umherstreifende Mammuts und verlorene Raumfahrer bewusst keine Stoner-Rock-Klischees aus. Verbunden mit einer Auseinandersetzung mit ernsten Themen wie Meritokratie, Klimawandel und Verschwörungstheorien, will die Platte auch einen kritischen Ton anschlagen.

Gentle Beast stehen für fuzzy-druckvolle Desert-Rock-Riffs gepaart mit spacigen Melodien. Wie der Name schon vermuten lässt, ein Liebeskind aus mystischer Sanftheit und wildem Biest. Inspiriert von Genre-Meistern wie Kyuss, Fu Manchu, Truckfighters oder Red Fang hat sich die fünfköpfige Band aus Basel tief gestimmten Gitarren, rauem Gesang und schweren psychedelischen Klängen verschrieben.

Den Kern der Band bildeten schon immer die raue Stimme von Frontmann Timo Dinter und die verzerrten Gitarrenwände von Manuel ‚Cioffi‘ Ciofalo und Janek Huschke. Tobias Rickli am Bass und Chris Wild am Schlagzeug komplettierten zuletzt die Band. Bis heute spielten sie über 50 Shows und waren als Vorgruppe namhafter Bands wie High Reeper, Duel, Monkey3 oder King Buffalo dabei.

Anbei seht ihr das Artwork von Manuel Guldimann.

Tracklist:

1. Come On

2. Garbage Guy

3. Mad

4. Let The Heads Roll

5. The Blob

6. Dance

7. The Grid

8. Superspreader

9. Dog

Das Album wurde von Marc Obrist bei Hutch-Sounds aufgenommen. Gemischt von Magnus Lindberg im Redmount Studio. Gemastert von Tony Lindgren im Fascination Street Studio. Fotos von Yannick Sehn. Logo von Marco Giana.

Gentle Beast sind:

Timo Dinter – Gesang

Manuel Ciofalo – Gitarre

Janek Huschke – Gitarre

Tobias Rickli – Bass

Alexander Streit – Schlagzeug

Gentle Beast online:

Facebook

Instagram