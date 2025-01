Architects: neue Single „Blackhole“ mit filmreifem Video

Gestern veröffentlichten die britischen Metalcore-Schwergewichte Architects ihre brandneue Single Blackhole aus ihrem mit Spannung erwarteten 11. Studioalbum The Sky, The Earth & All Between, das am 28. Februar über Epitaph Records erscheint.

Gepaart mit einem atemberaubenden, filmreifen Musikvideo, das in Kalifornien gedreht wurde, ist Blackhole sowohl visuell beeindruckend als auch klanglich explosiv.

Frontmann Sam Carter teilt mit: „Ich freue mich so sehr, dass Blackhole veröffentlicht wird, es ist einer meiner Lieblingssongs vom Album. Das Video ist genauso intensiv wie der Song. Wir haben das Video an einem so wilden Ort gedreht, dass wir wirklich ganz oben auf den Gebäuden sind, die man sieht. Das hier sind Architects von ihrer wildesten Seite.“

Die Single markiert das nächste Kapitel im Vorfeld von The Sky, The Earth & All Between, nach den knallharten Hymnen Whiplash, Curse und Seeing Red. Diese Tracks haben die Fans bereits in helle Aufregung versetzt und der Band viel Lob eingebracht, darunter auch Plätze auf diversen Listen der „Most Anticipated Albums of 2025“. Diese vier Singles sind sicherlich ein deutllicher Hinweis darauf, dass das kommende Album ein entscheidender Moment in der langen Karriere der Band sein wird.

Seit der Veröffentlichung ihres von der Kritik gelobten Albums The Classic Symptoms Of A Broken Spirit (2022) haben Architects ihre Position als eine der wichtigsten Rockbands Großbritanniens nochmals gefestigt. Im vergangenen Jahr hat die Band weltweit die Bühnen dominiert, von der persönlichen Einladung von Metallica zu ihrer eigenen Tour über das Download Festival 2023 bis hin zum Headliner des Bloodstock.

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: