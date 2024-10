Defeated Sanity: schreddern wie die Verrückten auf ihrer neuen Single „Accelerating The Rot“

Seit ihr wahnsinniges Mastermind im zarten Alter von sechs Jahren seine ersten Sticks in die Hand nahm, haben Defeated Sanity immer wieder neue Wege gefunden, den Death Metal auf seinen deformierten Kopf zu stellen. Diese Band aus technischen Headbangern hat die Billboard-Charts mit Jazz-infiziertem Chaos erobert und sogar eine proggige Split mit … sich selbst aufgenommen?

Aber auf ihrem kommenden siebten Album kehren Defeated Sanity zu dem brutalen Geknüppel zurück, das ihr Vermächtnis zementiert hat. Die jüngste Singleauskopplung Chronicles Of Lunacy ist immer noch ziemlich abgedreht, aber Accelerating The Rot ist einer der schnellsten Songs in der Geschichte der Band.

Chronicles Of Lunacy erscheint am 22. November bei Season Of Mist.

Vorbestellung: https://orcd.co/defeatedsanitythecroniclesoflunacy

In den letzten rund 30 Jahren haben viele geschätzte Sänger bei Defeated Sanity ein- und ausgewechselt. Doch nach einer zufriedenstellenden, grausamen Leistung auf dem letzten Album ist Josh Welshman für Chronicles Of Lunacy zurück. Seine üblen Ausdünstungen bringen einen erfrischenden Hauch von Kontinuität. „Jeder Song des Albums beschäftigt sich mit einer anderen Form der geistigen Korruption“, sagt Welshman.

Die Leadsingle des Albums stank nach religiösem Fanatismus, aber Accelerating The Rot rast wie der Verstand eines Selbstjustizler, dessen Vorstellung von Gerechtigkeit mehr als nur ein wenig verzerrt ist. „Einer nach dem anderen dezimiere ich die miasmatischen Massen“, brüllt Welshman über eine Basslinie, die wie eine blutgierige Zecke über das Griffbrett krabbelt.

Wenn es um Death Metal geht, wissen Defeated Sanity, dass es mehr als nur einen Weg gibt, eine Tracht Prügel zu verteilen. Schließlich ist der Mastermind der Band einer der krankesten Schlagzeuger der Welt. Seit dem Tod seines Vaters im Jahr 2010 hat Lille Gruber den Großteil der imposanten Diskografie der Band geschrieben.

„Wir lieben es zu experimentieren“, erklärt er. Obwohl Accelerating The Rot nur ein paar struppige Kinnbarthaare über drei Minuten lang ist, wechselt Gruber ständig zwischen verschiedenen rasanten Tempi. Und dennoch – ob er nun blastet, pingt oder seine Snare schält, der Song verliert nie seinen kauzigen Schwung.

„Lilles Schlagzeugspiel ist einfach lächerlich“, sagt Bassist Jacob Schmidt. „Er ist immer noch das Gesicht der Band, also werden wir niemals auf diese kopfschüttelnden Momente verzichten, die Defeated Sanity immer ausgezeichnet haben.“

Die vorherige Single der Band kroch und krabbelte in den slamlastigsten Breakdown des Albums. Dank seines taumelnden Grooves wird der Breakdown der neuesten Single von Chronicles Of Lunacy immer noch viele Nasen rümpfen, aber Accelerating The Rot gibt Gas und steuert direkt auf die Klapsmühle zu. Ihr wahnsinniger Zeitmesser ist immer noch an den Reglern, aber das blendende Tempo wird von dem neuen Gitarristen Vaughn Stoffey vorgegeben, der mit frischen Fingern durch klobiges Schreddern und quietschende Dissonanzen kaut.

„Accelerating The Rot ist einer der schnellsten Songs in der Geschichte von Defeated Sanity“, sagt Stoffey. „Es kehrt zu der schieren Brutalität zurück, die die Fans an Psalms Of The Moribund und Chapters Of Repugnance lieben“.

Das Video zu Accelerating The Rot wurde von Obscenery Films produziert.