The Luka State: melden sich mit einem Knall zurück

Die vierköpfige Band The Luka State wurde von den Jugendfreunden Conrad Ellis, Sam Bell, Lewis Pusey und Jake Barnabas gegründet und mischt seit Jahren nicht nur die britische Rockszene auf. Bekannt für ihre unermüdliche Arbeitsmoral und ihre umwerfenden Liveshows, haben sie kürzlich auf der Hauptbühne des Reading & Leeds Festivals für Furore gesorgt und damit ihren Status als einer der heißesten Acts Großbritanniens untermauert. Auch bei uns erfreuen sich die Vier seit längerer Zeit größerer Beliebtheit und spielen bereits erfolgreich Headline-Shows.

Nachdem sie erst Anfang 2023 ihr zweites Album More Than This veröffentlicht haben, würden die meisten Bands vielleicht eine Verschnaufpause einlegen. Nicht so The Luka State. Nur vier Monate später waren sie wieder im Studio und entschlossen, Dinge musikalisch neu zu gestalten.

Frontmann Conrad Ellis erklärt: „Nachdem wir zwei Platten gemacht hatten, wollten wir nicht ins Studio gehen und noch einmal den gleichen Sound machen.„ Sie taten sich erneut mit dem Produzenten Dan Austin (You Me At Six, Dead Pony, Pixies) zusammen und machten sich in den Echo Zoo Studios an die Arbeit, um in ihrem Kontext noch mal etwas völlig Neues zu schaffen.

Oder, wie Conrad es ausdrückt: „Wir wollten nicht mehr wie vier Jungs in einem Raum mit Gitarren klingen. Wir wollten das Studio quasi als eigenes Instrument nutzen.“

Ihre kommende, selbst betitelte EP The Luka State ist eine klangliche Weiterentwicklung der Band, vollgepackt mit hochoktaniger Energie und den rohen Emotionen, für die die Band bekannt ist. Der erste Track, Conspiracy, ist eine feurige Hymne, die von einem Gespräch Conrads mit einem Obdachlosen inspiriert wurde. Der Song, der die krasse Kluft zwischen den Besitzenden und den Habenichtsen thematisiert, ist wie ein Schlag ins Gesicht, der nichts zurückhält. Conrad sagt: „Es ist egal, wen du wählst, die Regierung kommt immer rein“.

Die Single ist nun überall erhältlich, hört Euch den Song ab sofort u.a. hier an:

Nach der Veröffentlichung ihrer neuen EP gehen The Luka State im November und Dezember auf ihre Going The Distance UK/EU Tour . Freut euch auf explosive Auftritte, publikumswirksame Hits und ein ganz neues Maß an Rock’n’Roll-Energie.

The Luka State Live 2024

06.12. Hamburg – Molotow

09.12. Berlin – Lark

11.12. Frankfurt am Main – Nachtleben

12.12. Köln – MTC

20.12. Essen – Weststadthalle

Tickets für die Shows sind über diesen Link erhältlich.