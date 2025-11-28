Ponte Del Diavolo: veröffentlichen ihre neue Single „Spirit, Blood, Poison, Ferment“

Ponte Del Diavolo präsentieren Spirit, Blood, Poison, Ferment, ihre neueste Single aus ihrem kommenden zweiten Album De Venom Natura.

Im Video steht Davide Straccione, Sänger der Doom-Metal-Band Shores Of Null, im Mittelpunkt. Straccione, ein langjähriger Freund und Weggefährte der Band, wirkte bereits auf Ponte Del Diavolos Debütalbum Fire Blades From The Tomb mit und steuerte Gesang zu deren Coverversion von Nick Cave & The Bad Seeds’ Weeping Song bei.

Das Video wurde von Underroom Studio gedreht und geschnitten. De Venom Natura erscheint am 13. Februar 2026 über Season Of Mist.

Der Song destilliert die giftige Essenz des Albums zu einem Ritual der Besessenheit und Metamorphose; eine Beschwörung, in der Verfall, Verlangen und Transzendenz zusammenfließen.

Angetrieben von ineinandergreifenden Basslinien, ritueller Perkussion und der beschwörenden Stimme von Erba Del Diavolo, fängt der Song den für das italienische Ensemble typischen Blackened Post-Punk-Sound ein. Zwei Bässe schleifen und verflechten sich unter spärlichen, verzerrten Gitarrenphrasen, während Segale Cornutas Schlagzeug mit tranceartiger Wiederholung und urtümlicher Intensität pulsiert. Die Anwesenheit des Gastmusikers Francesco Bucci (Ottone Pesante) verleiht dem Ganzen durch Posaunenklänge eine gespenstische Dimension.

Live im The Deepest Sea in Turin aufgenommen und von Danilo Battocchio produziert, bewahrt der Song die Spannung und Unvollkommenheit der Live-Auftritte von Ponte Del Diavolo. Mehr Informationen findet ihr hier:

Ponte Del Diavolo online:

https://www.facebook.com/PontedelDiavolo/

https://www.instagram.com/pontedeldiavoloband/