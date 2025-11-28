Chalice Of Suffering: enthüllen das Cover-Artwork ihres neuen Albums

Die Funeral- und Depressive-Doom-Metal-Band Chalice Of Suffering und My Kingdom Music freuen sich, das Cover und die Tracklist ihres neuen Albums The Raven Cries One Last Time zu präsentieren, das im März 2026 erscheint.

The Raven Cries One Last Time – Trackliste:

Another Night In Pain In The End… All That Has Withered Fading Memories I Don’t Want To Fight… The Raven Cries…

Das beeindruckende Artwork stammt von der talentierten Künstlerin und Grafikdesignerin Gogo Melone.

Mit The Raven Cries One Last Time entführen Chalice Of Suffering ihrer Hörer in eine Welt der Depression, Trauer und des Schmerzes – ein atmosphärisches, emotionales und zugleich extremes Universum voller Schmerz, durchzogen von tiefer Melancholie und Verzweiflung. Sie vermitteln nicht nur Schwere, sondern auch das Gefühl des Verlustes und erschaffen so ein zutiefst intensives und düsteres Musikerlebnis, das die Abgründe menschlicher Verzweiflung durch ihren unverwechselbaren Funeral-Doom-Metal-Sound mit Death-Metal-Einflüssen auslotet. Instrumente wie Dudelsack, Flöte und Keyboard werden integriert, und tiefe Death-Metal-Growls mit düsteren gesprochenen Passagen verschmelzen zu einem Ganzen.

The Raven Cries One Last Time erscheint am 20. März 2026 über My Kingdom Music und es wird in Sachen Intensität, Persönlichkeit und Emotion ganz oben mitspielen.

Chalice Of Suffering online:

https://www.facebook.com/ChaliceOfSuffering