Chalice Of Suffering: veröffentlichen die Single „Fading Memories“

Aus dem Album The Raven Cries One Last Time von Chalice Of Suffering erklingt ein schmerzvoller Schrei. Es ist der erste Track des Albums, Fading Memories, ein Song, der die Tiefen menschlicher Verzweiflung durch ihren Funeral Doom Metal auslotet! Hört ihn euch auf hier an:

Mit diesem Song entführt uns Chalice Of Suffering in eine Welt der Depression, Traurigkeit und des Kummers – in ein atmosphärisches, emotionales und zugleich extremes Universum voller Schmerz, durchzogen von Melancholie und Verzweiflung. Sie vermitteln nicht nur Schwere, sondern auch das Gefühl des Verlustes und erschaffen so ein zutiefst intensives und düsteres Musikerlebnis, das die Abgründe menschlicher Verzweiflung durch ihren unverwechselbaren Funeral Doom Metal mit Death-Metal-Einflüssen erforscht. Instrumente wie Dudelsack, Flöte und Keyboard werden integriert, und tiefe Death-Metal-Growls mit düsteren gesprochenen Passagen verschmelzen zu einem Ganzen.

The Raven Cries One Last Time mit dem beeindruckenden Artwork der talentierten Künstlerin und Grafikdesignerin Gogo Melone erscheint am 20. März 2026 über My Kingdom Music und ist bereit, sich in Sachen Intensität, Persönlichkeit und Emotionalität den Thron des Genres zu sichern. Mehr Infos findet ihr dazu hier:

