Byzantine: veröffentlichen ihr kommendes Album „Harbingers“ am 13.06. über Metal Blade Records

Die Metal-Veteranen Byzantine aus Charleston, West Virginia, werden am 13. Juni ihr mit Spannung erwartetes neues Album Harbingers über Metal Blade Records veröffentlichen. Produziert von Peter Wichers (unter anderem Soilwork, All That Remains, Nevermore), bietet Harbingers neun Tracks mit einer Gesamtlänge von fünfundvierzig Minuten, die tiefgründige lyrische Weisheiten und kraftvolle Riffs vereinen. Die Band, die nun zum ersten Mal als fünfköpfige Formation auftritt, besteht aus Ojeda, dem ehemaligen Gitarristen Tony Rohrbough, Bassisten Ryan Postlethwait, Veteranen-Gitarristen Brian Henderson und Schlagzeuger Matt Bowles. Mit Harbingers präsentieren Byzantine das Kronjuwel ihrer beeindruckenden sieben Alben umfassenden Diskografie. Der Gründungsfrontmann Chris „OJ“ Ojeda merkt an: „After twenty-five years of riding the struggle bus, we’re ready to show the rock and metal world what we’re truly about.“

Das Cover des Albums, gestaltet von der Mixed-Media-Künstlerin Ashley Hoey, zeigt eindrucksvoll Irene von Athen – die Mutter von Kaiser Konstantin und die erste weibliche Kaiserin des Byzantinischen Reiches. Diese Fokussierung auf eine mütterliche Herrscherin verbindet sich eloquent mit dem Titel des Albums, Harbingers, was so viel bedeutet wie „diejenigen, die großen Wandel einleiten“.

Die erste Single des Albums, Floating Chrysanthema, entwirft eine düstere dystopische Zukunft, in der künstliche Intelligenz ein Bewusstsein entwickelt und die Menschheit übermächtig wird, was letztlich zu unserer Versklavung führt.

Das Video zu Floating Chrysanthema kann hier angesehen werden:

Ojeda erklärt: „Our bassist Ryan brought this song to the band, and we thought it hit like a sledgehammer making it the perfect introduction to our new music. Peter Wichers had a big hand in helping craft this song into its final iteration.“

Harbingers – Tracklist:

1. Consequentia

2. A Place We Cannot Go

3. Floating Chrysanthema

4. The Clockmaker’s Intention

5. Riddance

6. Harbinger

7. The Unobtainable Sleep

8. Kobayashi Maru

9. Irene

Harbingers wird sowohl auf CD als auch in digitalen Formaten veröffentlicht.

Es hat Jahre voller Höhen und Tiefen gebraucht, damit Byzantine den Punkt erreichen, an dem sie Harbingers kreieren konnten. Früh entdeckt von Chris Adler von Lamb Of God, veröffentlichte die Band 2004 ihr Debütalbum The Fundamental Component. Dieses Album bot eine rohe Fusion aus Bay Area Thrash und Southern-angehauchtem Groove Metal und legte den Grundstein für ihren zukünftigen Sound. Ihr 2005 veröffentlichtes Album …And They Shall Take Up Serpents stellte eine noch heftigere Evolution dar. Doch Turbulenzen führten letztendlich zur Trennung von Byzantine, die nur einen Tag nach der Veröffentlichung ihres dritten Albums, Oblivion Beckons von 2007, bekannt gegeben wurde.

Nach ihrer Neuformierung veröffentlichte die Band die unabhängigen Alben Byzantine (2013) und To Release Is To Resolve (2015), wobei letzteres wochenlang die SiriusXM-Sendung Hard Attack Devil’s Dozen dominierte und ihnen den ersten Platz in der CMJ-Loud Rock Chart einbrachte. Bemerkenswert ist, dass Byzantine die zweite unabhängige Band wurde, die diesen Erfolg nach Clutchs Indie-Veröffentlichung Earth Rocker erreichte.

2017 gaben Byzantine ihr Debüt bei Metal Blade mit The Cicada Tree, das mehrere Genres fehlerfrei in ihren progressiven Groove-Sound integrierte – eine charakteristische Mischung, die nun mit der Band assoziiert wird. Mit Harbingers, das die Messlatte höher legt und einer revitalisierten Besetzung, erklärt Ojeda selbstbewusst: „If you’ve slept on Byzantine for the past twenty-five years, Harbingers will awaken you.“

Byzantine sind:

Chris Ojeda – Gesang

Brian Henderson – Gitarre, Gesang

Tony Rohrbough – Gitarre

Ryan Postlethwait – Bass, Gesang

Matt Bowles – Schlagzeug

Webseite: https://byzantinewv.com

Facebook: https://www.facebook.com/Byzantinewv

Instagram: https://www.instagram.com/officialbyzantine