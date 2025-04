Messa: präsentieren ihr neues Video zu „Fire On The Roof“

Die italienischen Doom Metal Alchemisten von Messa freuen sich, ihr neues Video zu Fire On The Roof zu präsentieren. Der Song stammt aus dem herausragenden neuen Album The Spin, das am 11. April über Metal Blade Records veröffentlicht wurde.

The Spin, das majestätische und von der Kritik hochgelobte vierte Studioalbum von Messa, nimmt die Hörer mit auf eine atemberaubende Reise durch die weiten Himmel ihrer kreativen Vorstellungskraft und über eine fesselnde Landschaft aus Stimmungen, Wendungen und Stilen. Basierend auf dem eklektischen, selbstdefinierten „Scarlet Doom“-Sound der Band, steigt The Spin auf, fällt, brütet, beißt, tröstet und zerstört, während es sowohl mit instinktiver Magie als auch mit obsessiver, konzentrierter harter Arbeit widerhallt. Nach dem Aufblühen der Underground-Szene mit einer Trilogie zunehmend markanter und wunderbarer Alben – Belfry von 2016, Feast For Water von 2018 und Close von 2022 – sind Messa mit The Spin hörbar bereit für die großen Bühnen.

Seht euch das Video von Mess zu Fire On The Roof hier an:

Die Band kommentiert ihre Single Fire On The Roof: „Some have experienced forbidden and impossible love. The curse, the fear, the flames that guide you to hell. Magnetism between two humans is hard to ignore – but what gets in the way with those interactions? This song’s a testament to trusting your own guts and vulnerability.“

Mehr Infos zu Messa (inkl. Tourdaten 2025) und ihrem brandneuen Album The Spin findet ihr hier:

Messa Besetzung:

Sara – Gesang

Marco – Gitarren/Bass

Alberto – Gitarren

Rocco – Schlagzeug

Messa online:

https://www.facebook.com/MESSAproject

https://www.instagram.com/messa_band

https://messa.bandcamp.com