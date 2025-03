Messa: stellen neue Video/Single „The Dress“ vom kommenden Album vor

The Dress ist die neueste Single der italienischen Doom-Metal-Beschwörer Messa. Der atemberaubende neue Track, der ein Trompetensolo von Michele Tedesco enthält, stammt aus dem neuen Album The Spin, das am 11. April über Metal Blade Records erscheinen wird.

Messa, die 2024 ihr zehnjähriges Bestehen feiern, machen mit ihrem majestätischen vierten Album The Spin einen weiteren Schritt in Richtung Legendenstatus und nehmen ihre Hörer mit auf eine atemberaubende Reise durch den weiten Himmel ihrer kreativen Vorstellungskraft und durch eine fesselnde Landschaft aus Stimmungen, Wendungen und Stilen. Basierend auf dem eklektischen, von der Band selbst definierten „Scarlet Doom“-Sound, erhebt sich The Spin, fällt, grübelt, beißt, tröstet und zerstört, während es sowohl mit instinktiver Magie als auch mit obsessiver, konzertierter harter Arbeit erklingt. Nachdem Messa den Underground mit einem Triptychon von zunehmend unverwechselbaren und wundersamen Alben – Belfry (2016), Feast For Water (2018) und Close (2022) – zum Glühen gebracht hat, ist die Band hörbar für die sprichwörtlich große Liga gerüstet.

Über The Dress sagt die Band: „This song comes from the darkest place and the unfathomable void of oneself. Pain circles around, emerging violently and then drowning again in the depths. This is reflected in the riff: the descent scale keeps coming back and circles repetitively. The dress, in this case, is the gateway to a personal crucifix built with self-hatred and mirroring despair.“

Etwas, das gleichzeitig einfacher und schwieriger zu werden scheint, ist Saras bemerkenswerter Gesang. Mit zunehmender Erfahrung auf der Bühne und im Studio wird ihre betörende Stimme immer stärker und vielseitiger; so ist der Gesang hier durchsetzungsfähiger und selbstbewusster, aber der konzertierte Vorstoß der Sängerin in neue Höhen geht etwas auf Kosten eines gesunden mentalen Gleichgewichts. „For this record I gave up parts of my own sanity“, verrät Sara. „I wore myself in so many different ways… You can’t lie when you’re singing. My aim was to record my parts in the most honest way possible. Mix-wise, the vocals are more on the spotlight, in true ’80s fashion. The lyrics touch on multiple topics throughout the record; destroying one’s ego, impossible cursed love, giving up on yourself, others‘ expectations, self-sabotage, resurrection. While we were touring the US I reread some books by Cormac McCarthy. It was crucial to pave the way I wanted to express myself. I think the lyrics this time are more ’straight in your face.‘ I used metaphors like I always did, but I wanted to get more verbally naked and raw. I never spoke so clearly in our previous records about insecurity, misery, uneasiness, anguish and distress.“

The Spin wurde teilweise von Maurizio „Icio“ Baggio aufgenommen, produziert, gemischt und gemastert und enthält Synthesizer-Arbeiten von Andrea Mantione (Nuovo Testamento) auf Fire On The Roof und Cover-Art von Nico Vascellari.

Das Album wird auf CD (Jewel Case in den USA und Digipak in der EU) und in digitalen Formaten sowie auf Vinyl in den folgenden Farbvarianten erscheinen:

– White (US)

– 180g Black (EU)

– Night Blue Marbled (EU – Ltd. 1000)

– Clear/Black Splatter (EU – Ltd. 500)

– Pic-LP (EU Roadburn Exclusive – Ltd. 300)

– Alternate Cover – Crystal Clear (EU Band Exclusive – Ltd. 500)

– Alternate Cover – Silver/Black Splatter (EU – Ltd. 500)

Pre-Order: metalblade.com/messa

Vinyl (exklusiv): messa.bandcamp.com/album/the-spin

Messa haben für dieses Frühjahr Auftritte in ganz Europa bestätigt, darunter auch einen besonderen Auftritt beim diesjährigen Roadburn, wo die Band The Spin in voller Länge live spielen wird.

Messa Live:

4/15/2025 Feierwerk – Munich, DE

4/16/2025 Gebäude 9 – Cologne, DE

4/18/2025 Roadburn Festival – Tilburg, NL * Performing The Spin live

4/26/2025 Argo16 – Venice, IT

5/09/2025 DesertFest Oslo – Oslo, NO

6/22/2025 Hellfest – Clisson, FR

6/26/2025 Resurrection Festival – Vigo, ES

6/27/2025 Nazca Live – Madrid, ES

6/28/2025 Sala Upload – Barcelona, ES

6/29/2025 Molotov – Marseille, FR

7/11/2025 DC Rojc Open Air – Pula, HR

8/08/2025 Alcatraz – Kortrijk, BE

8/9/2025 Sonic Blast – Moledo, PT

11/8-9/2025 Damnation Festival – Manchester, UK

Messa Besetzung:

Sara – Gesang

Marco – Gitarren/Bass

Alberto – Gitarren

Rocco – Schlagzeug

