Veil Of The Serpent: enthüllen Lyric-Video zu „Gallery Of Sin“

Die internationale Heavy-Metal-Band Veil Of The Serpent hat soeben das Lyric-Video zu Gallery Of Sin, dem gruseligen Titelsong ihres aktuellen Albums, veröffentlicht. Das Video erweckt die eindringliche Geschichte des Songs endlich zum Leben und lässt die Fans in eine Welt eintauchen, in der Kunst und Horror aufeinanderprallen.

Fans können die alptraumhafte Reise durch Besessenheit und Moral jetzt auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Band erleben. Seht euch das Video zu Gallery Of Sin hier an:

Gallery Of Sin ist eine Geschichte über Besessenheit, Moral und verdrehte Kunstfertigkeit und taucht in die Gedankenwelt eines gestörten Schöpfers ein, der menschliche Schwächen in seinen grotesken Meisterwerken verewigt. Mit knochenbrechenden Riffs, düsteren Melodien und fesselnden Texten zeichnen Veil Of The Serpent das erschreckende Porträt eines Künstlers, der entscheidet, was göttlich ist und was verdammt wird. Die unheimliche Atmosphäre und die kraftvolle Erzählweise des Tracks haben ihn zu einem der herausragenden Songs des Albums gemacht, der die Fans mit seinen düsteren Themen und seiner filmischen Intensität fesselt.

Das neue Lyric-Video erscheint nur wenige Wochen vor der Veröffentlichung der Digital-Deluxe-Edition von Gallery Of Sin, die am 21. März 2025 erscheinen wird. Diese Sonderausgabe wird Instrumentalversionen aller Albumtracks enthalten und bietet den Fans eine neue Möglichkeit, die Geschichten und das musikalische Können der Band zu erleben. Als Vorgeschmack ist die Instrumentalversion von Gallery Of Sin bereits auf allen wichtigen Streaming-Plattformen verfügbar.

Mehr Infos zur Digital-Deluxe-Edition von Gallery Of Sin findet ihr hier:

