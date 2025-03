Avantasia: Album „Here Be Dragons“ auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Albumcharts

Avantasia feiert mit ihrem neuen Studioalbum Here Be Dragons einen beeindruckenden Einstieg auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Albumcharts. Das von Kritikern und Fans hochgelobte Debütalbum bei Napalm Records fügt der bereits herausragenden Karriere der Band um Tobias Sammet ein weiteres Highlight hinzu.

Aktuell bereiten sich Avantasia auf ihre große Here Be Dragons Headline Tour vor, die 23 europäische Städte umfasst. Der Auftakt findet am 14. März in Hamburg statt, und die Band wird eine der größten Produktionen ihrer Geschichte präsentieren. Neben bekannten Klassikern werden auch einige Songs des neuen #1 Albums erstmals live zu hören sein.

Tobias Sammet äußerte sich zum Charteinstieg: „Wieder Nummer Eins in Deutschland! Man muss kein Raketenforscher sein, um zu erkennen, dass unsere Fans einen gehörigen Anteil daran haben. Und deswegen möchte ich mich von ganzem Herzen bei genau diesen Fans für die fantastischen Reaktionen und den Erfolg bedanken, den dieses mit sehr viel Hingabe geschaffene Album um den ganzen Globus einfahren darf. Immerhin verwehrt sich die Platte dem Zeitgeist. Here Be Dragons ist zeitloser klassischer Metal oder vielleicht Epic Rock, oder sinfonischer Metal – melodisch, verwunschen, detailreich verziert – und alles kommt von Herzen. Allen da draußen, die irgendeine Idee haben und ihren eigenen Weg gehen wollen, sollte der Erfolg als Ermunterung dienen, sich nicht darum zu kümmern, was gerade angesagt ist, sondern einfach sein eigenes Ding mit so viel Herzblut wie möglich durchzuziehen. Vielen Dank an unsere Fans, wir sehen uns auf der in wenigen Tagen startenden Here Be Dragons Tour.“

In typischer Avantasia-Manier kreiert Here Be Dragons filmreife Atmosphären und erweckt große Geschichten zum Leben – erschaffen von absoluten musikalischen Ausnahmekünstlern. Der Opener Creepshow setzt direkt Maßstäbe und ist zweifelsohne einer der eingängigsten Songs der Bandgeschichte. Der energiegeladene Hit lässt ab Sekunde eins tief in die neue Ära von Avantasia eintauchen und wird integraler Bestandteil der spektakulären Live-Shows der Band. Im Gegensatz dazu ist der Titeltrack Here Be Dragons ein klassisch-epischer Avantasia-Song und mit fast 9 Minuten der mit Abstand längste auf dem Album. Die filmreif-düsteren Klanglandschaften von The Witch fesseln und unterstreichen die Storyline des Songs perfekt. Emotionale, facettenreiche Gesangspassagen im Duett verzaubern auf Avalon, während die selbstbewusste Heavy-Metal-Nummer Against The Wind ein weiterer Beweis für die Vielseitigkeit von Avantasias Sound auf Here Be Dragons ist. Here Be Dragons ist unbestreitbar Avantasias bisher stärkstes Album, das durch seine Ausgewogenheit und Geschlossenheit besticht.

Die zehn Tracks auf Here Be Dragons wurden allesamt von Tobias Sammet selbst geschrieben und komponiert. Für die Produktion und das Recording zeichnet neben Tobias Sammet Sascha Paeth verantwortlich, der auch den Mix des Albums erschaffen hat. Das Master stammt aus der Klangschmiede von Michael Rodenberg, während der britische Fantasy-Künstler Rodney Matthews das atemberaubende Coverartwork kreiert hat – das zweite Avantasia Cover aus seiner Feder nach dem legendären The Mystery Of Time (2013).

Here Be Dragons ist in zahlreichen hochwertig gestalteten Editionen erhältlich, inklusive Bonusalben und limitierten Sonderformaten. Dazu gehört ein 96-seitiges Hardcover-Artbook, das über 160 Zeichnungen von Rodney Matthews und umfangreiche Geschichten enthält, die die Musik passend untermalen.