Rise Of Kronos: veröffentlichen neue Single/Video „Poison Of The Gods“

Die deutschen Death Metaller Rise Of Kronos setzen ihren unaufhaltsamen Aufstieg in der extremen Metalszene mit der Veröffentlichung ihrer neuesten Single Poison Of The Gods fort. Nach dem Erfolg ihres von der Kritik gefeierten Albums Imperium aus dem Jahr 2024 festigt dieser neue Track weiter ihren Platz als eine der beeindruckendsten Kräfte im modernen Death Metal. Der Song wurde von Nino Helfrich in den Skull Tone Studios gemixt und von Joel Wanasek, bekannt für seine Arbeiten mit Machine Head, Ice Nine Kills und Miss May I, gemastert, wodurch eine kraftvolle und ausgefeilte Produktion gewährleistet ist, die die überwältigende Intensität des Stücks verstärkt.

Das offizielle Musikvideo zu Poison Of The Gods ist hier verfügbar:

Mit Poison Of The Gods stellt die Band auch eine neue Besetzung vor. Sänger Tom kommentiert: “Poison Of The Gods is a statement for the future as a 4-piece band. It showcases the brutality and energy that Henne, as the new guitarist, brings to the group, but also the creativity that has been unleashed through the new lineup. This song marks the beginning of a journey that will continue to gain momentum!”

Vergangenen Sonntag haben Rise Of Kronos zudem ihre mit Spannung erwartete Europatournee gestartet. Gemeinsam mit den polnischen Death Metal-Legenden Vader werden sie eine unbarmherzige Welle der Brutalität auf die Bühnen des Kontinents bringen!

Rise Of Kronos

w/ Vader

13.04.2025 IT – Torino, El Barrio

15.04.2025 DE – Weinheim, Cafe Central

16.04.2025 DE – Bremen, Tivoli

17.04.2025 DE – Trier, Forum

18.04.2025 NL – Leiden, Nobel

20.04.2025 UK – Birmingham, The Asylum

22.04.2025 UK – Glasgow, Slay

23.04.2025 UK – Dublin, Opium

24.04.2025 UK – Manchester, Club Academy

25.04.2025 UK – London, Underworld

26.04.2025 DE – Bochum, Ruhrcongress

27.04.2025 DE – Erfurt, Club From Hell

02.05.2025 DE – Halen, Hell Over Halen Open Air

03.05.2025 DE – Vechta, Assault Of The Undead Festival

16.05.2025 DE – Hamburg, Markthalle

04.07.2025 DE – Aachen, Louder Than Karl Festival

05.07.2025 DE – Ehndorf, Rockarea A7 Festival

12.07.2025 DE – Barleben, Damned Days Festival

25.07.2025 DE – Freissenbüttel, Burning Q Festival

26.07.2025 DE – Flensburg, Ankerground Open Air

11.10.2025 DE – Leipzig, Hellraiser

01.11.2025 DE – Ahrensburg, Unleash The Kraken Festival

10.01.2026 DE – Berlin, Slaughterhouse

Rise Of Kronos sind:

Tom Robinson – Gesang, Bass

Jhonnie Ritter – Gitarre

Hendrik Schmidt – Gitarre

Marco Bechreiner – Schlagzeug

Rise Of Kronos online:

https://www.facebook.com/riseofkronosofficial

https://www.instagram.com/riseofkronos_official/