Bloodstain: enthüllen ihre neue Single „Lies Bleeding Through“

Die aufstrebende Metal-Band Bloodstain aus Schweden meldet sich mit voller Kraft zurück und veröffentlicht ihre neue Single Lies Bleeding Through, die ab sofort auf allen gängigen digitalen Plattformen über Threeman Recordings erhältlich ist.

Seht euch das Video zu Lies Bleeding Through hier an:

Lies Bleeding Through jetzt hier anhören: https://orcd.co/lies-bleeding-through

Mit einer Spielzeit von sechs Minuten bietet Lies Bleeding Through ein musikalisches Feuerwerk aus messerscharfen Riffs, wütenden Vocals und einem unermüdlichen Rhythmus, der die rohe Energie einfängt, die in der Metal-Underground-Szene für Aufsehen sorgt.

Die Produktion übernahm Alex Hellid (Entombed), während Stefan Norgren (Sorcerer, Seventh Wonder) als Co-Produzent fungierte. Das Mixing und Mastering wurde von Ronnie Björnström (Meshuggah, Blood Red Throne, Paganizer) durchgeführt. Der Track ist der erste Vorgeschmack auf das kommende Debütalbum von Bloodstain, das noch in diesem Jahr erscheinen soll.

Bloodstain äußern sich dazu: “This song is everything we love about metal — melody, aggression, and intensity. It’s the sound of us pushing ourselves to the absolute edge.”

Nach dem Erfolg ihrer Durchbruch-EP I Am Death haben Bloodstain kürzlich einen Management- und Produktionsvertrag mit Alex Hellid und Threeman Recordings unterzeichnet. Weitere neue Musik und Details zum Album werden im Laufe des Frühlings und Sommers veröffentlicht, begleitet von Live-Auftritten.

