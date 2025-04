Heavysaurus auf „Pommesgabel Reload-Tour“ am 13.04.2025 im Pumpwerk in Wilhelmshaven 

Eventname: Pommesgabel Reload-Tour

Headliner: Heavysaurus

Ort: Pumpwerk, Wilhelmshaven

Datum: 13.04.22025

Kosten: Erwachsener: 38,35 €, Kinder 3 – 11 Jahre: 33,95 € und Bambino unter 3 Jahre: 9,99 €

Genre: Hardrock, Heavy Metal

Besucher: ca. 60 Besucher

Veranstalter: Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH

Link: https://www.pumpwerk.de/

Die Pommesgabel Reload-Tour ist im vollen Gange. Die kinderlieben Dinos zieht es in diesem Jahr erneut von einer Bühne zur nächsten. Alleine in die Region Oldenburg/Ostfriesland kommen Heavysaurus für Shows auf dem MPS in Rastede, auf dem Kinderfest in Wiesmoor und Auftritte in Leer sowie Wilhelmshaven. Nachdem die Truppe gestern Leer heimgesucht hat, heißt es Manage frei in Wilhelmshaven. Dabei haben die fünf Musiker sehr gute Erinnerung an die Jade-Stadt. Immer, wenn sie die Stadt am Jadebusen besuchen, ist die Stimmung blendend und das Wetter hervorragend. Heavy Metal für Kinder kommt im hohen Norden eben gut an. Der Einlass verläuft entspannt, ganz ausverkauft, wie im letzten Jahr ist das Pumpwerk zwar nicht, aber es sind dennoch nur wenige Plätze noch frei. Am Einlass werden die Kinder (wer möchte) mit Armbändern versehen, auf denen die Eltern ihre Nummer hinterlassen können. Der vordere Bereich ist, wie gewohnt, zur Kidszone präpariert und der mächtigen Heavy Metal Sause steht somit nichts im Wege.