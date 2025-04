Crypta: kündigen Termine zu ihrer europäischen Sommertour 2025 an

Das brasilianische Death-Metal-Kraftpaket Crypta wird im August mit seiner In The Other Side Tour die europäischen Bühnen stürmen.

Crypta – In The Other Side

European Summer Tour 2025

07.08.25 PL – Warsaw / Hydrozagadka

09.08.25 CZ – Jaromer / Brutal Assault

10.08.25 DE – Karlsruhe / Stadtmitte

12.08.25 DE – Aschaffenburg / Colos-Saal

13.08.25 BE – Kortrijk / DVG Club

14.08.25 DE – Cologne / Gebäude 9

15.08.25 DE – Erfurt / From Hell

16.08.25 DE – Sulingen / Reload Festival

Tickets: https://linktr.ee/CryptaInTheOtherSideTour

Die vierköpfige Band Crypta hat einen Vertrag beim österreichischen Label Napalm Records unterschrieben, über das ihr Debütalbum Echoes Of The Soul im Juni 2021 veröffentlicht wurde. Die Promotionstour für ihr erstes Album führte durch Lateinamerika und Europa und beinhaltete einige wichtige Auftritte zusammen mit einigen der größten Namen im Metal sowie die Teilnahme an einigen der bedeutendsten Festivals weltweit, darunter Wacken Open Air, Rock In Rio, Primavera Sounds und Rock Al Parque.

Diesen Sommer starten Crypta mit einer neuen Europatour durch.

Crypta online:

https://www.facebook.com/cryptadeath/

https://www.instagram.com/cryptadeath/