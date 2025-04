Presented by TFM Rocks: Vader + Rise Of Kronos & Skaphos am 17.04.2025 im Forum Club Trier (Vorbericht)

Bands: Vader, Rise Of Kronos, Skaphos

Ort: Forum Club Trier, Gerty-Spies-Straße 4, 54290 Trier

Datum: 17.04.2025

Kosten: 30,00 € VVK

Genre: Black Metal, Death Metal

Besucher: ca. 1000 Besucher

Veranstalter: Forum Concerts Trier, Massive Music

Link: https://www.facebook.com/events

Wir von Time For Metal freuen uns, euch ein Live-Spektakel mit Vader im Forum Club Trier präsentieren zu dürfen:

Die polnische Death Metal Ikone Vader befindet sich aktuell auf der March Of The Unbending – Europe 2025 Tour. Vader läuten im Forum in Trier am Donnerstag, dem 17.04.2025, das unheilige Osterfest in der Bischofsstadt mit ihren teuflischen Horden ein!

Begleitet werden Vader von den Teutonen Rise Of Kronos, die ihren Olympic Death Metal (in Anlehnung an die griechische Mythologie) mit euch zelebrieren werden.

Zur unheiligen Dreifaltigkeit am Vorabend des Karfreitages gehören weiter die französischen Black/Death Metaller Skaphos, die das Inferno in Trier komplett machen werden.

Also schnell Tickets besorgen und die Ostermesse im Forum in Trier feiern:

Doors: 19:00 Uhr / Show: 19:30 Uhr

@ FORUM (Trier, Germany)

Gerty-Spies-Straße 4

54290 Trier

Tickets on Sale:

Eventim-Shop: https://tinyurl.com/hdjjtabw

Eventim: https://tinyurl.com/2uf44em4