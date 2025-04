Soulfly: im Juni auf „Spirit Animal Tour“ mit fünf Clubshows in Deutschland

Mit der Spirit Animal Tour 2025 kehrt die Extreme-Metal-Ikone Soulfly im Juni für fünf Clubshows nach Deutschland zurück. Stationen der Tour sind Essen, Frankfurt, Cham, Tübingen und Saarbrücken. Frontmann Max Cavalera bringt damit nicht nur sein aktuelles Album Totem, sondern auch über 25 Jahre kompromisslosen Metal-Sound auf die Bühne. Fans dürfen sich auf ein intensives, treibendes Live-Erlebnis voller Klassiker und neuer Energie freuen.

Tourdaten:

08.06.2025 Essen – Turock

23.06.2025 Frankfurt – Das Bett

24.06.2025 Cham – L.A. Cham

25.06.2025 Tübingen – Sudhaus

30.06.2025 Saarbrücken – Garage

Seit 1997 stehen Soulfly für eine eigenständige Mischung aus Thrash, Groove und tribalistischen Rhythmen. Totem, produziert von Cavalera selbst gemeinsam mit Arthur Rizk, vereint rohe Härte mit spiritueller Tiefe – und Gastauftritten von John Tardy (Obituary) und Chris Ulsh (Power Trip). Songs wie Back To The Primitive oder Eye For An Eye zählen längst zum festen Repertoire metallischer Livekultur.