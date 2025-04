Storm Orchestra – Get Better

Am 11.04.2025 erscheint mit Get Better das zweite Album der Pariser Rockband Storm Orchestra über Mascot Records. Auf 38 kraftvollen Minuten zeigen die drei Musiker lebhaft, warum sie längst als eines der aufregendsten neuen Gesichter der französischen Alternative-Rock-Szene gelten. Seit ihrer selbst betitelten Debüt-EP von 2020 und dem gefeierten Album What A Time To Be Alive haben sich Storm Orchestra als energiegeladener Live-Act etabliert. Mit Get Better wollen die Musiker erneut auftrumpfen. Mit amerikanischen Einflüssen schicken sie gleich zwölf neue Sequenzen ins Rennen. Nach dem Intro Bright Soul fahren sie Drummer auf, der den Hörer direkt in den Bann ziehen soll. Modern, mit leichten Pop-Punk-Fundamenten dringen sie in mehr als deutliche Mainstream-Gefilde, die auf einen breiten Alternative-Sound setzen, um möglichst vielen Menschen zu gefallen.

Gute Laune, leichte Kost und viele aufgeblasene Plastik Hooks prägen das Bild von Get Better. Goudard schlägt permanent US-Pop Punk Gesangfarben an. Das Ergebnis ist positiver, als man nach den letzten zwei Sätzen vermuten würde. Dafür muss man eben nur diesen Sound lieben, der schwerelos ins Ohr gleitet und dort für positive Gedanken sorgt und nach dem letzten Takt so schnell verschwindet, wie er vorher gekommen ist. Die Refrains, ebenfalls locker und einfach gestaltet, gehen sofort in den Kopf, nur können sie sich nicht als penetrante Ohrwürmer in den Gehirnwindungen festfressen. Da kommt man sehr schnell zum Fazit, dass Storm Orchestra auf Get Better vieles richtig machen, es aber nicht schaffen, ein Hitfeuerwerk auf den Silberling zu brennen, somit müssen sie aufpassen, nicht im dichten Genre-Strudel heruntergezogen zu werden. Ansonsten kann man Get Better gut für den nächsten Strandbesuch anpreisen, um mit seinen Kumpels ein paar Büchsen Bier zu zischen und den lässigen Alternative Rock zu genießen.

