Soulfly: veröffentlichen neues Album „Chama“ und Musikvideo zu „No Pain = No Power“

Dieie Extreme-Metal-Pioniere Soulfly aus Arizona haben ihr dreizehntes Album Chama über Nuclear Blast Records veröffentlicht. Es ist erneut ein bemerkenswerter Beweis für die natürliche Affinität des brasilianischen Songwriters zu harten, aber rhythmischen Riffs, die seinen charakteristischen Sound für Zuhörer auf der ganzen Welt geprägt haben. Eine echte Rückkehr zu den spirituellen Wurzeln von Soulfly, die dennoch eine moderne Note und Vitalität besitzt. Etwas, das nur ein wahrer Meister seines Fachs erreichen kann, und Max hat uns alle erneut verblüfft.

Heavy und absolut unerbittlich ist No Pain = No Power der unerschütterliche Schlachtruf von Soulfly. Dieser knallharte Track fängt die Band in voller Kampfstimmung ein – roh und treibend – mit Gastbeiträgen von Gabriel Franco (Unto Others), Ben Cook (No Warning) und der vernichtenden Gitarre von Dino Cazares (Fear Factory). Es ist eine trotzige Hymne: Stärke, geschmiedet durch Kampf. Seht euch hier das Musikvideo an, das von Zyon Cavalera gedreht und von Cody Longhere geschnitten wurde:

Max Cavalera sagt: „Für mich ist das der ultimative Gastsong und das ultimative Gastvideo. Nikolas Motta, Biaggio, Dino, Igor A, Bootsie, Gabe und Ben haben daraus ein kollektives Meisterwerk gemacht! Zyon hat dieses Album und Video auf ein neues Level gebracht. Es ist das erste Mal, dass er ein Drehbuch geschrieben und bei einem Musikvideo Regie geführt hat. Die Mischung aus UFC und Metal wird hoffentlich eine ganz neue Generation von Fans inspirieren! Chama!“

Zyon Cavalera kommentiert: „Es kommt mir vor, als wäre es erst gestern gewesen, dass ich mit meiner Familie UFC-Kämpfe gesehen und darüber gesprochen habe, wie cool es wäre, mit einem Kämpfer in Kontakt zu treten. Dann sahen wir Pereira, wie er Itsari verwendete, und waren seitdem begeistert. No Pain = No Power zeigt, dass deine Träume nicht so weit entfernt sind.“