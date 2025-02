David Judson Clemmons: zweite Single „Songs In The Key Of You“ veröffentlicht

Nach der ersten Single Learn To Resist folgte nun mit Songs In The Key Of You die zweite Single des neuen David Judson Clemmons Albums Everything A War, das am 28.03.25 erscheint.

Everything A War Tracklist:

1. Learn To Resist

2. Drones & Satellites

3. No Fear, No Love, No Lie

4. The Caves Below

5. Truce

6. Songs In The Key Of You

7. The Old World Is Gone

Hier kann das neue Album Everything A War vorbestellt werden: https://www.djclemmons.com

Musiker auf dem Album:

Anne de Wolff – Violins / Strings

Robert Goldbach – Bass & 2nd Guitar

Felix Ritz – Drums

Maisha Judith Clemmons – Backing Vocals

Recorded by Andi Bukelini at Studio Wong Berlin Artwork & Graphics by Chris Corrado.

Zur ersten Single Learn To Resist kommt ihr hier: