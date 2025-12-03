Dispyria: veröffentlichen das Cover und die Trackliste vom kommenden Album „Redemption:I“

Dispyria – die Saga geht weiter – am 20.02.2026

Juergen Walzer’s Dispyria – Redemption: I

Dark Fantasy – Symphonic Metal – Storytelling

Neue Helden. Neues Kapitel. Die Saga geht weiter.

Mit Scrumgrot, David Young und der mystischen Saephraenya betreten gleich drei neue Schlüsselfiguren das Dunkel des Dispyria-Universums. Gemeinsam mit dem Professor und dem sagenumwobenen Roten Wolf stehen sie im Zentrum von Redemption I – dem ersten Teil eines neuen, dramatischen Zweiteilers.

Die Story beginnt dort, wo alles zerbricht:

Die Schlacht zwischen Josh Devon und Aelyrea hat die Welt erschüttert. Der Virus R.E.D. verschwindet, doch das geöffnete Portal birgt neue Albträume. Aus den Schatten erwacht Scrumgrot – der erste Seelenreißer, verdammt durch Aelyreas letzten Kuss. Sein Ziel: das Gleichgewicht der Welten zu stürzen. Doch noch ist es nicht zu spät. Denn auch Josh Devon, Katherine und Marion Dust kehren zurück, um sich dem Unfassbaren zu stellen.

Die Gäste auf dem Album

Für Redemption I konnte Mastermind Juergen Walzer erneut hochkarätige Gastsänger*innen gewinnen:

– Zak Stevens (Savatage)

– Carsten „Lizard“ Schulz (Lazarus Dream)

– Rob Lundgren (Mentalist)

– Damiano Libianci

– Sabrina Roth

– Dennis Ohler (Dragonsfire)

– Carolina Padron (Tribus)

Musikalisches Konzept

Juergen Walzer legt beim Songwriting besonderen Wert auf die Dynamik der Geschichte. Redemption I greift seine eigene Vision von melodischem Power Metal auf – facettenreich, dramatisch und mitreißend

Das Cover ist wieder von Timo Wuerz!

Biografie:

Juergen Walzer stammt aus Kaiserslautern und ist ein vielseitiger Medien-Designer, Multi-Instrumentalist, Songwriter, Produzent sowie der kreative Kopf hinter Dispyria. Seine musikalische Reise begann 1986 mit der Gründung der Band Superior – inspiriert von Größen wie Iron Maiden, Ayreon, Savatage.

Dispyria wurde 2012 ins Leben gerufen und markierte auch einen persönlichen Wendepunkt: Gezeichnet von schweren Depressionen, fand Juergen Walzer in der Musik und in der fiktiven Geschichte um Josh Devon ein Ventil, um seinem inneren Schmerz Ausdruck zu verleihen. Besonders die ersten beiden Alben sind eng mit eigenen Erfahrungen verwoben – etwa die Ballade Tears Of An Angel, die den Verlust einer Fehlgeburt verarbeitet.

Redemption I Tracklist:

1. After Dawn

2. I Am Nothing

3. Master Of Mirrors

4. The Revelation

5. Father

6. David’s Nightmare

7 . The First Of Its Kind

8. Light Of A Dream

9. Red Requiem

10. Twisted World

Redemption I Line-Up:

Juergen Walzer – Guitars, Bass, Programming

Zak Stevens (Lead Vocals on 1, 4, 8)

Sabrina Roth (Lead Vocals on 1, 2)

Damiano Libianci (Lead Vocals on 2)

Carolina Padron (Lead Vocals on 3,6)

Carsten „Lizard“ Schulz (Lead Vocals on 5, 10)

Rob Lundgren (Lead Vocals on 7)

Dennis Ohler (Lead Vocals on 9)

Sven Sommer (Fretless Bass) on 2

Markus Pfeffer (Leadguitars on 1, 4, 5, 7)

Markus Teske (Synth-Lead on 10)