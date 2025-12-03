Fateful Finality: veröffentlichen Video zu „Routine Killer“

Der Song Routine Killer handelt von den Geschichten und Abenteuern, die wir als Thrash-Metal-Band erleben. Wenn wir vier auf Tour sind, ist unser Alltag, wie zum Beispiel ein Bürojob, komplett weg. Es geht nicht immer nur um riesige Bühnen, tobende Menschenmengen, glamouröse Backstage-Bereiche oder VIP-Bereiche auf Festivals, sondern auch um den kaputten Tourbus, stundenlanges Fahren und Warten, verrückte Veranstaltungsorte und ungewöhnliches Essen. Trotzdem ist es immer eine tolle Zeit mit Freunden und Bier.

Seht euch das Video zu Routine Killer hier an:

Mit Routine Killer veröffentlichen Fateful Finality die erste Single ihres kommenden Albums Desolation, das am 8. Mai 2026 erscheint. Mit ihrem Vorgängeralbum Emperor Of The Weak stiegen sie in den Thrash-Metal-Olymp auf.

Desolation – Tracklist:

Routine Killer Spread My Spell All Of Us Lost Watch Them Suffer Break Out Beyond Prophecies Obey Trusted Words Impending War Downside Road to Remedy Hostile Invader

Auf ihrem sechsten Studioalbum prangern Fateful Finality Ungerechtigkeiten wie Machtmissbrauch, Unterdrückung von Minderheiten und die lähmende Routine des Alltags an. Der Song Routine Killer ist dafür ein Paradebeispiel: eine Hymne an Metal-Konzerte, die ultimative Flucht aus der Realität. Trotz aller damit verbundenen Strapazen, die auch unsere schwäbischen Helden nur allzu gut kennen. Acht Stunden Fahrt für ein halbstündiges Konzert? Spaghetti aus einem Bierglas als Verpflegung? Die vom Veranstalter als geräumig angepriesene Unterkunft entpuppt sich als alter Luftschutzbunker? Die Gebühr reicht nicht einmal für eine Tankfüllung Benzin? Die Jungs haben alles durchgemacht und sind immer noch so motiviert wie am ersten Tag.

Vom neuen Album Desolation sind vier Single-Auskopplungen geplant. Jede Single hat ein eigenes, einzigartiges Cover-Artwork des indonesischen Künstlers Ahot. Zu jeder Single-Veröffentlichung gibt es eine limitierte T-Shirt-Kampagne mit dem jeweiligen Cover-Artwork und ein Musikvideo.

Fateful Finality sind:

Simon Schwarzer – Gesang, Gitarre

Patrick Prochiner – Gesang, Gitarre

Philipp Mürder – Bass

Mischa Wittek – Schlagzeug

Fateful Finality online:

https://www.facebook.com/Fateful.Finality.Metal/

https://www.instagram.com/fatefulfinality_official/