Auri: veröffentlichen neue Single und Video zu „Museum Of Childhood” aus dem kommenden Album „III – Candles & Beginnings“

Musik hat die Kraft, innere Welten zu öffnen – geschaffen aus Stimmen, Klängen und Emotionen, die tief in der Seele nachhallen. Heute lädt Auri die Zuhörer mit der Veröffentlichung von Museum Of Childhood, der zweiten Single aus ihrem mit Spannung erwarteten kommenden Album III – Candles & Beginnings, das am 15. August 2025 erscheint, in ihre ätherische Klangwelt ein. Museum Of Childhood ist eine lebhaft-schöne Komposition, die Emotionen weckt und Gänsehaut verursacht. Sie ist ein leuchtendes Beispiel für die Fähigkeit von Auri, ihre Zuhörer aus dem Lärm der Realität in eine traumhafte Welt der Ruhe und des Staunens zu entführen. Begleitet wird die Single von einem atemberaubenden Musikvideo, das die Zuschauer in die verzauberte Welt von Auri eintauchen lässt – wo Licht und Schatten mit Emotionen und Fantasie tanzen.

Öffnet Herz und Ihre Ohren, lasst Auri das Leuchtfeuer sein, das Euch durch die Traumlandschaft führt.

Johanna Kurkela kommentiert: „Während wir tiefer in die verzauberte Welt unseres neuen Albums Candles & Beginnings eintauchen, erheben wir uns auf den Flügeln der Fantasie, über die sicheren Zufluchtsorte unserer Herzen hinweg, in das Museum Of Childhood.“

Tourdaten: Auri – A Trail Of Candles & Beginnings 2025:

13.08. FI Kitee, Kiteesali

14.08. FI Kitee, Kiteesali

16.08. FI Tampere, Tampere-talo

20.08. FI Oulu, Madetojan Sali

22.08. FI Vaasa, Ritz

23.08. FI Helsinki, Helsinki Festival / Huvilateltta (+ Eye Of Melian)

12.09. UK Manchester, RNCM Theatre

13.09. UK Edinburgh, Queen ́s Hall

15.09. UK London, Union Chapel

16.09. BE Gent, Theaterzaal Vooruit

17.09. FR Paris, La Cigale (+ Eye Of Melian)

18.09. NL Utrecht, Tivoli Vredenburg (+ Eye Of Melian)

20.09. CH Zürich, Volkshaus

21.09. DE Stuttgart, Liederhalle

22.09. DE Cologne Theater am Tanzbrunnen (+ Eye Of Melian)

23.09. DE Essen, Lichtburg

25.09. DE Mannheim, Capitol

26.09. DE Munich, St. Matthäuskirche

27.09. AT Vienna, Simm City

29.09. HU Budapest, MOM Kult

30.09. CZ Prague, Hybernia

01.10. DE Berlin, Passionskirche

02.10. DE Leipzig, Kupfersaal

04.10. PL Warsaw ,Palladium

06.10. DE Hamburg Laeiszhalle

07.10. DK Copenhagen, Amager Bio

08.10. SE Stockholm, Nya Cirkus

09.10. NO Oslo Sentrum Scene

10.10. NO Bergen Grieghallen