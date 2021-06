Auri: veröffentlichen erste Single und Video „Pearl Diving“ vom anstehenden Album

Vor kurzem haben Auri ihr neues Album angekündigt, das am 03.09. via Nuclear Blast veröffentlicht werden soll. Jetzt enthüllt die Band ihre erste Single und das dazugehörige Video zum Song Pearl Diving, das uns auf eine wunderbare Reise von Klängen und Stimmen mitnimmt und direkt in unsere Gefühlswelten eintaucht.

Troy Donockley kommentiert den Song wie folgt: „Sicherheitsgurte sind nicht nötig. Wo ist die See, und wo ist das Boot, aber, was viel wichtiger ist, was ist „The Pearl“? Wie tief tauchen wir, um sie zu finden? Wie entstand sie, und wie alt ist sie? Gestaltenwandler und die flüsternden Möwe der Zwölftonreihe verraten es uns. Wie auch immer, lichtet den Anker!“

Hier könnt Ihr das Album vorbestellen/vorab sichern: https://auri.bfan.link/ii-those-we-dont-speak-of

Hier könnt Ihr Pearl Diving streamen oder runterladen: https://auri.bfan.link/pearl-diving

II – Those We Don’t Speak Of wird in folgenden Formaten erhältlich sein, die Ihr jetzt vorbestellen könnt:

Hörbuch inklusive CD und 36seitiges Booklet

LP rot-gold

LP rot marmoriert (nur Nuclear Blast mailorder, limitiert auf 300)

mailorder, limitiert auf 300) LP transparent und grün marmoriert (nur Levykauppa , limitiert auf 300)

, limitiert auf 300) LP weiß und rot marmoriert (nur Großbritannien, limitiert auf 300)

LP silber (nur im Bandshop, limitiert auf 300)

LP blau marmoriert (nur in den USA, limitiert auf 300)

Mit einer Spielzeit von ungefähr 50 Minuten besteht das Album aus zehn packenden Songs:

1) Those We Don’t Speak Of

2) The Valley

3) The Duty Of Dust

4) Pearl Diving

5) Kiss The Mountain

6) Light And Flood

7) It Takes Me Places

8) The Long Walk

9) Scattered To The Four Winds

10) Fireside Bard

In den flüchtigen Momenten zwischen dem Zustand des Wachseins und dem Erreichen der Pforten der Traumwelt liegt ein Grenzland, aus dem die Stimmungsmusik uralter Erzählungen kommt – der himmlische Einklang dreier kreativer Seelen, bekannt als Auri.

Line up:

Johanna Kurkela | Gesang, Violine, Viola, Keyboard

Tuomas Holopainen | Keyboard und Backgroundgesang

Troy Donockley | Gitarre, Bouzouki, Mandoline, Dudelsack, Low Whistles, Aerophon, Bodhrán, Gesang, Keyboard

Weitere Informationen:

facebook.com/auriband

nuclearblast.de/auri