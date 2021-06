Auri: kündigen neues Album für September an und enthüllen Titel und Coverartwork

In den flüchtigen Momenten zwischen dem Zustand des Wachseins und dem Erreichen der Pforten der Traumwelt liegt ein Grenzland, aus dem die Stimmungsmusik uralter Erzählungen kommt – der himmlische Einklang dreier kreativer Seelen, bekannt als Auri.

Ursprünglich bereits im Jahr 2011 aus der speziellen Verbindung von Johanna Kurkela, Tuomas Holopainen und Troy Donockley gegründet, wurde Auri der Öffentlichkeit erst im Jahr 2018 vorgestellt. Ergänzt durch die dynamischen perkussiven Talente von Kai Hahto, erschafft das Dreiergespann fantastische Welten, die ihnen ganz eigen sind. Jetzt kündigt die Band die Veröffentlichung ihres neuen Albums II – Those We Don’t Speak Of für den 03.09. via Nuclear Blast an.

Das Cover Artwork wurde wieder von Janne „ToxicAngel“ Pitkänen entworfen und besticht durch seine Einfachheit und Tiefe. Die erste Single und der Start der Pre-Order-Phase werden bald enthüllt!

Line up:

Johanna Kurkela | Gesang, Violine, Viola, Keyboard

Tuomas Holopainen | Keyboard und Backgroundgesang

Troy Donockley | Gitarre, Bouzouki, Mandoline, Dudelsack, Low Whistles, Aerophon, Bodhrán, Gesang, Keyboard

Weitere Informationen:

facebook.com/auriband

nuclearblast.de/auri