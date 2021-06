Kansas – Point Of Know Return Live & Beyond

Artist: Kansas

Herkunft: USA

Album: Point Of Know Return Live & Beyond

Spiellänge: 112:12 Minuten

Genre: Prog-Rock

Release: 28.05.2021

Label: Inside Out / Sony

Link: www.kansasband.com/

Bandmitglieder:

Bass, Gesang – Billy Greer

Violine, Gitarre – David Ragsdale

Schlagzeug – Phil Ehart

Gitarre – Richard Williams

Gesang, Keyboard – Ronnie Platt

Gitarre – Zak Rizvi

Keyboard, Gesang – Tom Brislin

Tracklist:

1. Cold Grey Morning

2. Two Cents Worth

3. The Wall

4. Song For America

5. Summer

6. Musicatto

7. Taking In The View

8. Miracles Out Of Nowhere

9. Point Of Know Return

10. Paradox

11. The Spider

12. Portrait (He Knew)

13. Closet Chronicles

14. Lightning’s Hand

15. Dust In The Wind

16. Sparks Of The Tempest

17. Nobody’s Home

18. Hopelessly Human

19. Carry On Wayward Son

20. People Of The South Wind

21. Refugee

22. Lonely Wind

Die US-Amerikanischen Prog-Rocker von Kansas werden gerne auf einen Song reduziert. Dust In The Wind vom 1977er Album Point Of Know Return wurde zum Evergreen. Genau dieses fünfte Album der Band steht jetzt nach 40 Jahren wieder im Vordergrund. Aufgepeppt mit allerlei netten Songs der 50-jährigen (!) Bandgeschichte wurde das Album vor der Pandemie in der Zeit zwischen 2019 und 2020 in 12 Shows live eingespielt. Die beiden Gründungsmitglieder Richard Williams an der Gitarre und Drummer Phillip Ehart schaffen es tatsächlich, mit ihren fünf Mitstreitern den Pioniergeist der 70er-Jahre in einem modernen Gewand zu präsentieren. An den Keybords findet sich Tom Brislin wieder, der ja auch mit Yes schon eine Renaissance erlebt hat. Aber nicht nur altes Zeug wird neu aufgelegt. Mit The Absence Of Presence erschien vor ein paar Monaten erst ihr letztes Studioalbum.

22 Titel mit nahezu zwei Stunden Spielzeit haben es in diese Veröffentlichung geschafft. Während auf der ersten CD acht Titel aus dem Band-Katalog zum Eingewöhnen sind, steht auf der zweiten CD dann das Erstlingswerk im Vordergrund. Komplett nahezu originalgetreu durchgespielt, schreit es nicht nach Best-of, entzückt aber definitiv die alten Fans des Albums. Als Opener hat sich die Band das seltener gespielte Cold Grey Morning, einen Track aus dem Freaks Of Nature Album aus dem Jahr 1995, ausgesucht. Es folgt eine hervorragende Two Cents Version Worth vom Album Masques. Danach kommen großartige Interpretationen von The Wall und Song For America. Summer zeigt, dass auch das aktuelle Material vom letzten Album mit den alten Krachern mithalten kann. Musicatto und Taking In The View zeugen von der hervorragenden Zusammenarbeit von Steve Morse und Steve Walsh. Neu-Gitarrist Zak Ritzvi nimmt die Songs auf, als wenn sie für ihn geschrieben worden sind. Miracles Out Of Nowhere schließt den ersten Part, der schon einmal richtig Spaß gebracht hat. Disc 2 präsentiert, wie schon gesagt, das Album Point Of Know Return in voller Länge. Elf Songs in originaler Reihenfolge. Wie schon auf der ersten CD bestechen die Songs durch ihre frischen Interpretationen. Die Kombination aus Zwillingsgitarren, Synthesizer und klarem Gesang fesselt bis zur letzten Note. Was bei den Live-Gigs die ersten drei Titel als akustisches Eröffnungsset waren, ist die „Zugabe“ und bildet den Abschluss dieser Live-Produktion. Tom Brislin zeigt sein Können bei einem irren Pianosolo in People Of The South Wind. Als erneuter Beweis für die Stärke des neuen Materials glänzt Refugee, bevor der Klassiker Lonely Wind von ihrem Debütalbum passend den Abschluss bildet.

Erhältlich ist dieses überaus starke Livealbum neben den digitalen Download- und Streams als physikalische Ausgabe. Sammler und Fans wird besonders das limitierte 2CD Digipak sowie das limitierte 3LP/2CD Box-Set interessieren. Das Vinyl kommt mit 180 Gramm daher.