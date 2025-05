Auri: kündigen neues Album an „III – Candles & Beginnings“

Das ätherische Trio Auri kehrt mit seinem lang erwarteten dritten Studioalbum III – Candles & Beginnings zurück, das am 15. August 2025 erscheinen wird. Angetrieben von der himmlischen Stimme von Johanna Kurkela, den üppigen Klanglandschaften von Tuomas Holopainen und der grenzenlosen instrumentalen Kunstfertigkeit von Troy Donockley, laden Auri die Hörer erneut in eine Welt ein, die sich den Genres entzieht. Durch die Verschmelzung von Folk-, Progressive- und Symphonic-Music-Elementen mit Anklängen an World Music, Pop und Avantgarde verspricht III – Candles & Beginnings eine faszinierende Reise für die Sinne.

Der kreative Prozess für dieses neue Kapitel begann im Jahr 2023, kurz nach der Fertigstellung von Nightwishs 2024 erschienenem Werk Yesterwynde. Während Troy in den ruhigen Landschaften Yorkshires komponierte, schufen Tuomas und Johanna die Melodien und Texte in ihrer Heimat Kitee, Finnland – und überbrückten damit sowohl musikalisch als auch geografisch Welten. Als erster Einblick in die sich entwickelnde Klangwelt von Auri ist die eindringlich schöne Leadsingle Shieldmaiden ab sofort erhältlich, begleitet von einem atemberaubenden Video, bei dem der langjährige Mitarbeiter Ville Lipiäinen Regie führte.

Troy Donockley kommentiert: „Unser neues Album Auri lll wartet auf seine Veröffentlichung, und einer der Songs, Shieldmaiden, ist uns bereits entwischt. Es ist ein mysteriöser Song, der von seiner eigenen, langsam ansteigenden Kraft verdunkelt wird. Auri lebt von Geheimnissen und Zweideutigkeiten, also ist alles gut…“

Auri – A Trail Of Candles & Beginnings

13.08. FI Kitee, Kiteesali

14.08. FI Kitee, Kiteesali

16.08. FI Tampere, Tampere-talo

20.08. FI Oulu, Madetojan Sali

22.08. FI Vaasa, Ritz

23.08. FI Helsinki, Helsinki Festival / Huvilateltta (+ Eye Of Melian)

12.09. UK Manchester, RNCM Theatre

13.09. UK Edinburgh, Queen ́s Hall

15.09. UK London, Union Chapel

16.09. BE Gent, Theaterzaal Vooruit

17.09. FR Paris, La Cigale (+ Eye Of Melian)

18.09. NL Utrecht, Tivoli Vredenburg (+ Eye Of Melian)

20.09. CH Zürich, Volkshaus

21.09. DE Stuttgart, Liederhalle

22.09. DE Köln Theater am Tanzbrunnen (+ Eye Of Melian)

23.09. DE Essen, Lichtburg

25.09. DE Mannheim, Capitol

26.09. DE München, St. Matthäuskirche

27.09. AT Wien, Simm City

29.09. HU Budapest, MOM Kult

30.09. CZ Prague, Hybernia

01.10. DE Berlin, Passionskirche

02.10. DE Leipzig, Kupfersaal

04.10. PL Warsaw ,Palladium

06.10. DE Hamburg Laeiszhalle

07.10. DK Copenhagen, Amager Bio

08.10. SE Stockholm, Nya Cirkus

09.10. NO Oslo Sentrum Scene

10.10. NO Bergen Grieghallen