Tief aus dem Kaninchenbau hallen die Echos aus dieser anderen Welt, Musik voller Stille und realitätsfernen Traumsequenzen – nun für die Ewigkeit gebannt auf Auri’s selbstbetiteltem ersten Album, das am 23. März via Nuclear Blast erschien.

Heute dürfen Auri endlich stolz die Chartergebnisse ihres Debütalbums ankündigen! Mit Auri konnten sie nicht nur in Finnland einen sagenhaften 2. Platz erreichen, sondern sich auch in den folgenden Ländern in den Charts platzieren:

#01 Finnland (Physical)

#02 Finnland (Physical + Digital)

#04 UK (Rock)

#11 UK (Indie)

#22 Schweiz

#29 Deutschland

#44 Frankreich (Top 200 New Downloaded Albums)

#72 Österreich

#113 Frankreich (Top 200 New Albums)

#133 Belgien

#133 UK (National)

#154 Niederlande

Zudem enthüllen Auri heute ihren vierten Albumtrailer, in dem das Trio über die Produktion und die ersten Takes spricht.

Troy Donockley kommentiert: „Das außergewöhnliche an dem Album ist, das wir keinen Produzenten hatten. Die meisten Bands haben einen, aber wir brauchen oder wollen niemanden, der uns sagt ‚Bitte mach das nochmal, das hat mir nicht gefallen‘. Das ist sehr selten!“

Auri ist als Digipak-CD, limitiertes Earbook, Doppel-LP im Gatefold sowie digital hier erhältlich.

Tracklist Auri:

01. The Space Between

02. I Hope Your World Is Kind

03. Skeleton Tree

04. Desert Flower

05. Night 13

06. See

07. The Name Of The Wind

08. Aphrodite Rising

09. Savant

10. Underthing Solstice

11. Them Thar Chanterelles

Auri wuchs seinen Weg ins Leben durch den Glauben von drei Menschen, die alle das Bedürfnis danach hatten, eine Musik zu hören, die sie nicht beschreiben konnten. Diese Form von Klang, den man hören würde, während man den legendären Kaninchenbau gemeinsam mit Alice hinunterstürzt. Somit hatte das Trio zusammengefunden – die finnische Sängerin Johanna Kurkela lieh ihre einzigartige Stimme, während Troy Donockley und Tuomas Holopainen [beide Nightwish] diversen Instrumenten ihre Magie entlockten. Mit ausgewählten Gastmusikern und Freunden glitt ihr selbstbetiteltes Album letztendlich unter Assistenz des Tontechnikers Tim Oliver in seine finale Form, alles innerhalb der ländlichen Pracht der Real World Studios im südlichen England.

Auri besteht aus:

Johanna Kurkela – Stimme & Bratsche

Tuomas Holopainen – Keyboard & Hintergrundstimme

Troy Donockley – Akustische und elektrische Gitarre, Bouzouki, Uilleann Pipes, Flöten, Luftklinger, Bodhran, Klavier, Stimme

