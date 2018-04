Das neue Album Carnage erscheint am 4. Mai!

Die Death Metal Bande LIK aus Stockholm, Schweden, hat soeben die zweite Single aus ihrem neuen Album Carnage, welches am 4. Mai über Metal Blade Records erscheint, rausgeballert.

Checkt hier den brandneuen Videoclip zu Dr Duschanka an und hinterlasst einen Kommentar

LIK selbst meinen zu dem Video: „Dr Duschanka ist ein grausames Stück Musik, das davon handelt wie man untergehen kann, wenn man sich zu einem Date mit seinen Albträumen verabredet hat. Wir wollten ein Video drehen, das nicht unbedingt den lyrischen Inhalt wiedergibt, aber die dunkle und grobschlächtige Story atmosphärisch einfängt. So haben wir uns bereits früh dazu entschlossen, ein Performance Video abzudrehen, das von alten Klassikern wie z.B. I’m Broken von Pantera inspiriert ist. Gemeinsam mit der Crew von The Happy Creative haben wir erreicht, wonach wie gesucht haben!“

Surft danach rüber zu metalblade.com/lik und hört euch die erste Single Rid You Of Your Flesh an. Dort könnt ihr das Album auch direkt vorbestellen und zwar in den folgenden Formaten:

–ltd. 1st ed. Digi-CD

–180g black vinyl

–grey black marbled vinyl (EU exclusive – limited to 300 copies)

–white vinyl (EU exclusive – limited to 200 copies)

–red opaque/black splattered vinyl (EU/EMP exclusive – limited to 100 copies)

–clear/black marbled vinyl (US exclusive – limited to 200 copies)

In der Erde der Gräber gefallener Idole entstand 2014 aus Maden und Keimen eine neue Schöpfung. Sie nahm hässliche Gestalt an und nannte sich LIK, was auf Schwedisch passenderweise „Leiche“ bedeutet – ein untotes Geschöpf, das schmackhaften Death Metal aus traditioneller Küche auftischt. Nach drei kalten Wintern auf dieser Welt und einer Vorspeise namens Mass Funeral Evocation, die 2015 zubereitet wurde, folgt nun im Mai der erste Hauptgang. Dank des legendären Labels Metal Blade Records wird Carnage sogar noch höhere Wellen schlagen und den Siegeszug der Schönheit im Unvollkommenen fortsetzen.

Für die Aufnahmen zeichnete erneut Lawrence Mackrory (Darkane, F.K.Ü) verantwortlich. Diesmal legte man sich noch engagierter ins Zeug, indem man die Songs im bekannten Dugout Studio in Uppsala aufnahm, wo Daniel Bergstrand dem höllischen Endergebnis zusätzliche Würze verlieh. Dort, wo man Musik derart glattpoliert, dass sie der herben Wirklichkeit nicht mehr gerecht wird, haben LIK nichts verloren, weil sie sich bedingungslos der Aufgabe widmen, bleibenden Eindruck bei denjenigen zu hinterlassen, die sich dem Rock ’n‘ Roll mit Haut und Haaren verschrieben haben. Aus diesem Grund lautete und lautet ihre Devise für immer, so viel wie möglich live einzuspielen und kaum nachzubearbeiten, um den Eindruck zu bestätigen, dass das, was man da hört, auch tatsächlich so dargeboten wurde. Darum fühlt man sich wie in einen Konzertsaal versetzt, wenn man das Album hört, nicht wie in einer friedlichen Studioumgebung.

Die neue Scheibe der Stockholmer bietet mehr von dem, was sie schon auf ihrem Debüt zu Gehör brachten. Zu erwarten steht alles von schleppenden, Knochen zerreibenden Songs bis zu furios schnellen Riffs. Textlich deckt die Band abermals ein Spannungsfeld zwischen Himmel und Hölle ab, sowohl realitätsbezogen als auch fiktiv. So werden finstere menschliche Abgründe in gleicher Weise beleuchtet wie dem Horror der alten Schule gehuldigt.

Carnage Tracklisting:

1. To Kill

2. Rid You Of Your Flesh

3. Celebration Of The Twisted

4. Dr. Duschanka

5. Left To Die

6. Cannibalistic Infancy

7. Death Cult

8. The Deranged

9. Only Death Is Left Alive

10. Embrace The End



LIK Line-Up:

Chris Barkensjö – drums & vocals

Tomas Åkvik – vocals & guitars

Niklas „Nille“ Sandin – guitars & bass

https://www.facebook.com/LIKofficial

https://www.instagram.com/lik_official

https://twitter.com/lik_official

