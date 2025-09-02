Honeybadger: veröffentlichen ihre kraftvolle Single „Filth And Disorder“ – ein roher Abstieg ins Chaos

Die Band Honeybadger kehren mit ihrer neuen Single Filth And Disorder zurück, einer kraftvollen Fusion aus Stoner Rock, Heavy Metal, Indie/Alternative und Grunge. Der Song, der mit rauer Energie, Gewicht und unerschütterlicher Ehrlichkeit aufwartet, fängt die Spannungen der modernen Existenz ein, den Zwiespalt zwischen Widerstand und Verfall.

Angetrieben von dröhnenden Riffs, donnerndem Bass und einem hypnotischen psychedelischen Höhepunkt, stürzt sich Filth And Disorder in eine Welt, in der falsche Führer ihre „phony crowns“ tragen und die Massen blind folgen. Das aus Athen stammende Quartett untermalt dieses Chaos mit der Wut des Desert Rock und bietet eine klangliche Reise, die sowohl Rebellion als auch Reflexion vereint. Seht euch das Video hier an:

Als letzte Single vor der Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten Albums Let There Be Light unterhält der Song nicht nur, sondern stellt auch in Frage. Honeybadger scheuen sich nicht, gesellschaftlichen Zusammenbruch und persönliche Desillusionierung mit einem Soundtrack zu konfrontieren, der ebenso schwer wie haunting ist.

Ob man nun wegen der drückenden Grooves oder der bissigen Texte kommt, Filth And Disorder beweist, dass Honeybadger ihren eigenen Weg in der modernen Heavy-Szene bahnen, laut, unversöhnlich und unmöglich zu ignorieren.

Honeybadger ist eine Desert Rock Band aus Athen, Griechenland, die seit 2015 aktiv ist. Sie kombinieren Elemente aus Stoner Rock, Heavy Metal, Indie/Alternative und Grunge und haben einen unverwechselbaren und sich entwickelnden Sound kreiert. Zu ihrer Diskografie gehören die EP The Rain (2017), ihr Debütalbum Pleasure Delayer (2020) und die neueste Single Diamonds (2023). Die Anerkennung sowohl aus der griechischen als auch aus der internationalen Rockszene kam schnell, angetrieben von ihrem unermüdlichen Bestreben, ihren musikalischen Stil zu verfeinern und zu erweitern. Bekannt für ihre energiegeladenen Auftritte hat Honeybadger zahlreiche Live-Shows gespielt, die Bühne mit bedeutenden griechischen Rockacts geteilt und an ausgewählten Festivals im ganzen Land teilgenommen. Ihr bemerkenswertestes jüngstes Konzert fand bei den Acheron Music Sessions 2 im Arch Club in Athen (Februar 2024) statt, gefolgt von einer Reihe kleinerer Gigs.

Nach wichtigen Besetzungswechseln hat die Band den Übergang von einem Power-Trio zurück zu einem Quartett vollzogen und damit ihren vollmundigen, gitarrengetriebenen Sound mit Melodien wiederhergestellt. Jetzt bereiten sie sich auf ihr mit Spannung erwartetes zweites Album Let There Be Light vor, das sowohl digital als auch live veröffentlicht wird.

Honeybadger sind:

Dimitris Vardoulakis – Gesang, Rhythmusgitarre

Dimitris Michailaras – Leadgitarre

Fogg – Bassgitarre

Vaggelis Oikonomou – Schlagzeug/Percussion, Hintergrundgesang

Honeybadger online:

https://www.facebook.com/Honeybadgertheband

https://www.instagram.com/honeybadger_band_official/