Hard On The Wind Festival 2025: das Warm-Up zur „Full Metal Cruise“ am 19.09.2025

Das Hard On The Wind Festival ist zurück – und bringt euch als offizielles Warm-Up-Event zur Full Metal Cruise 2025 schon am 19.09.2025 vor dem Ablegen in beste Metal-Stimmung!

Was das Festival besonders macht? Es handelt sich um ein echtes Non-Profit / DIY-Festival – organisiert von Fans für Fans! Die Einnahmen durch die Tickets decken lediglich die Kosten, alles darüber hinaus geht direkt an die Bands. Ganz im Sinne des solidarischen Metal-Spirits! Mit den Veranstaltern der Full Metal Cruise hat das Festival nichts zu tun.

Ursprünglich wurde das Festival ins Leben gerufen, um den Frühankömmlingen der Full Metal Cruise einen rockigen Start zu bieten. Doch längst ist klar:

Jeder ist willkommen, der Lust auf laute Gitarren, gute Stimmung und ehrliche Livemusik hat!

Leider wird ein Update zum Festival notwendig!

Ohne Kunst & Kultur wird es still … Aber ohne Planungssicherheit wird es wohl auch immer weniger Kunst & Kultur geben!

Leider hat der Vorverkauf nicht gereicht, um die Planungssicherheit herzustellen, die für das Festival gebraucht wird. Planungssicherheit wird gebraucht, um alle Kosten der Veranstaltung abzudecken.

Daher wurde schweren Herzens entschlossen, die Bühne im Roten Salon abzusagen! Zusammen mit den Bands und der Location Die Pumpe wurde eine gute Lösung gefunden. Es werden nun alle neun Bands bei verkürzter Stagetime im großen Saal spielen.

Hier jetzt die Running Order:

17:00 Einlass

18:00-18:30 Wolf Barsch (Shanty Rock)

18:45-19:15 Skepis (Alternative Metal)

19:30-20:00 Giant Haze (Stoner Rock)

20:15-20:45 Extinct (Thrash Metal)

21:00-21:30 AK (Deutsch Rock)

21:45-22:15 Tyson (Melodic Thrash)

22:30-23:00 Tauthr (Black Metal)

23:15-23:45 Kilt (Death-Thrash)

00:00-00:45 Nordic Raid (Pagan Death)

Ticketpreise:

Standard: 19,50 €

Abendkasse: 25,00 € (nach Verfügbarkeit)

Tickets gibt es hier: https://frontl.ink/hotw2025

Ihr zögert noch? Ernsthaft?

Wann? – 19.09.2025

Wo? – Kulturverein Die Pumpe, Haßstraße, Kiel, Schleswig-Holstein – etwa 400 Meter vom Anleger entfernt mitten in der Kieler Innenstadt.