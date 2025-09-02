Gazpacho: kündigen neues Album „Magic 8-Ball“ für den 31.10.2025 an

Die norwegischen Prog-Meister Gazpacho kehren mit ihrem neuen Album Magic 8-Ball zurück. Erneut ein tiefgehendes Konzeptalbum.

Nach fünfjähriger Pause kehren Gazpacho mit Magic 8-Ball mit acht neuen Tracks zurück, die sich um die Idee des Schicksals drehen. Wie es sich ohne Vorwarnung bewegt und wie unsere Entscheidungen uns langsam von dem entfernen, was wir zu sein glaubten.

Nun hat die Band den ersten Song 8-Ball zusammen mit einem neuen Video von Matt Vickerstaff veröffentlicht, das von der erdrückenden und unterdrückenden Natur von Kulten inspiriert ist.

Die Band kommentiert: „Wir haben Gott entfernt und nichts hinterlassen, was ihn ersetzen könnte. Wir haben angefangen, an die Leere zu glauben und alles dem Zufall zu überlassen. Magic 8-Ball handelt von jemandem, der alles aufs Spiel setzt und daran glaubt, dass jeder irgendwann seine Chance bekommt, dass das Universum fair ist, wenn man nur lange genug wartet. Aber der Durchbruch kommt nie. Er verliert alles und muss erkennen, dass es nie Schicksal war, sondern nur seine eigenen Entscheidungen. Seine Verantwortung. Seine Idee. Wir sind nicht rationaler geworden. Wir haben nur neue Dinge gefunden, an die wir glauben können, und eine neue magische Realität geschaffen, um diejenige zu ersetzen, die wir niedergerissen haben. Aktien. Krypto. Glück. Magische Ideen, die vorgeben, modern zu sein. Das Video, das von dem wahnsinnig talentierten Matt Vickerstaff erstellt wurde, ist ein gefundenes Rekrutierungsvideo von The Cult of Infinity, die den Zufall selbst anbeten. Für sie ist der Magic 8-Ball göttlich, weil er leer ist. Keine Gedanken. Keine Gnade. Nur reiner, heiliger Zufall. Die 8 ist keine Zahl. Sie ist die Unendlichkeit. Wir haben sie nur von der Seite her betrachtet.“

Der Titel Magic 8-Ball bezieht sich auf die Idee des Zufalls und der Unvermeidlichkeit. Etwas zu schütteln, um Antworten zu erhalten, die man bereits vermutet, und den Zyklus immer wieder zu wiederholen. Die Idee der Unendlichkeit ist zentral. Diese Geschichten wiederholen sich auf dem gesamten Album. Unterschiedliche Formen, dieselben Muster, die immer wieder einen Weg zurückfinden.

Musikalisch bleibt das Album dem Kern von Gazpacho treu. Atmosphärisch, vielschichtig und emotional. Aber konzentrierter. Kein unnötiger Ballast. Nur acht Geschichten, die mit Klarheit und Spannung erzählt werden. Das Album wurde von Thomas Juth (a-ha, Elton John, Paul McCartney, Cat Stevens) gemischt und von Hans Olsson bei Svenska Grammofonstudion Mastering gemastert.

Magic 8-Ball Tracklist:

1. Starling

2. We Are Strangers

3. Sky King

4. Ceres

5. Gingerbread Men

6. Magic 8-Ball

7. Immerwahr

8. The Unrisen

Gazpacho sind:

Jan-Henrik Ohme – Vocals

Thomas Andersen – Keyboards, Programming

Jon-Arne Vibo – Guitars

Mikael Krømer – Violin, Additional Guitars

Kristian „Fido” Torp – Bass

Robert R Johansen – Drums