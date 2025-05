Hammer King: kündigen neues Studioalbum „Make Metal Royal Again“ für den 15.08.2025 an

Die deutschen Heavy/Power-Metal-Könige Hammer King freuen sich, ihr neues Studioalbum Make Metal Royal Again offiziell anzukündigen! Der Longplayer erscheint am 15. August 2025 weltweit über Reaper Entertainment – samt exklusivem Artwork, fulminanter Tracklist und königlichem Bonusmaterial.

Nach den gefeierten Vorgängern Hammer King (2021) und Kingdemonium (2022) sowie dem jüngsten Charterfolg König Und Kaiser (2024, #16 DE Albumcharts) markiert das neue Werk einen weiteren Höhepunkt in der herrschaftlichen Laufbahn der Band.

Mit Make Metal Royal Again liefern Hammer King ihren bislang fokussiertesten und hymnischsten Soundtrack für die Bühne. Geprägt von der Euphorie der letzten Tourneen und dem direkten Austausch mit den Fans, vereint das Album zehn neue Songs – darunter majestätische Kracher wie For Crown And Kingdom, das feierliche Hoheitsgebiet und die orchestrale Hymne King For A Day. Besonders emotional zeigt sich die Band mit Schlaf Kaiser Schlaf – einem Wiegenlied, das die älteste Erzählung im Hammer-King-Universum musikalisch umsetzt.

Ein Highlight des Albums ist auch das Debüt von Count Shandorian am Schlagzeug, der mit wilder Energie und punktgenauer Präzision das Fundament für den neuen Sound liefert.

Aufgenommen wurde das Album vom 3. Februar bis 24. März 2025 im Studio Greywolf, unter der Leitung von Charles Greywolf und Titan Fox V. Der Mix und das Mastering erfolgten vom 30. März bis 7. Mai durch Jacob Hansen in den renommierten Hansen Studios.

Für das imposante Cover-Artwork zeichnet erneut Péter Sallai verantwortlich, der der Band mit seinem vierten Werk in Folge ein wahres Meisterstück geliefert hat. Inspiriert vom Letzten Abendmahl greift das Artwork die zentrale Frage nach Macht, Einfluss und Identität auf – und porträtiert sowohl die Band als auch ihren königlichen Hofstaat auf eindrucksvolle Weise.

Make Metal Royal Again Tracklist:

1. King For A Day

2. Make Metal Royal Again

3. Schlaf Kaiser Schlaf

4. Hammerschlacht

5. For Crown And Kingdom

6. Kneel Before The Throne

7. Major Domus

8. Hoheitsgebiet

9. Hell Awaits The King

10. The Last Kingdom

CD-Digi-Bonus

11. Danger Zone

Weitere Infos gibt es in Kürze!

Line-Up

Titan Fox V – Gesang & Gitarre

Gino Wilde – Gitarre

Günt von Schratenau – Bass

Count Shandorian – Schlagzeug