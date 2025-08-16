Bone Church: Mit „Bone Boys Ride Out“ in die Rock-Hölle

Die Hard Blues Rock-Band Bone Church aus New Haven, Connecticut, präsentiert mit Bone Boys Ride Out die erste, mitreißende Single aus ihrem kommenden Album Deliverance, das am 24. Oktober über das kalifornische Label Ripple Music veröffentlicht wird.

Das neue Album Deliverance stellt den bisher kühnsten Schritt von Bone Church in die Welt des klassischen und harten Rocks dar: Es ist ein Album, das auf eingängigen Melodien, hymnischen Songstrukturen und dem typischen, radiotauglichen Charme basiert, der 1977 die Luftwellen beherrschte. Die Songs wurden hauptsächlich in den Jahren 2019 und 2020 geschrieben und ersetzen die düstere Erwartung des Debüts durch aufstrebende, bluesdurchtränkte Riffs und mitsingbare Refrains. „You’ll still hear the Sabbath influence, but you’ll also hear ZZ Top, the Allman Brothers, Santana, and Lynyrd Skynyrd, to name a few. These songs are meant to be sung along to,“ erklärt der Lead-Gitarrist Dan Sefcik.

Lyrisch bleibt Bone Church ihren charakteristischen Themen treu – apokalyptische Visionen, luciferische Machtkämpfe und der ewige Kampf zwischen Licht und Dunkelheit – doch dieses Mal balancieren sie das Gewicht mit lebhaften Geschichten vom Leben auf der Straße und der puren, unkomplizierten Freude am Rock ‘n’ Roll. „We’ve juxtaposed those heavy themes with lighthearted fun as well. We didn’t want this record to be all doom and gloom. Overall, we think it’s our best work yet,“ fügt er hinzu.

Deliverance ist ein donnerndes Exorzismus, ein Molotow-Cocktail, der gegen die Tore des Genres geworfen wird. Bone Church hat sich nie den Regeln gebeugt, und jetzt? Sie verbrennen das Regelbuch vollständig. Dreh die Lautstärke auf. Heule mit. Dies ist ihr Urteil und es kommt in diesem Herbst über Ripple Music!

Bone Church – Deliverance erscheint am 24.10.2025 über Ripple Music (LP/CD/digital).