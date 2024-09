Hand Of Juno: veröffentlichen neue Single „Polline“ und kündigen Debütalbum „Psychotic Banana“ an

Hand Of Juno wurde 2021 in Italien gegründet und begann als reines Frauen-Industrial-Metal-Trio, bestehend aus Melissa Bruschi, Alice Lane Pandini (Infected Rain) und Helly Elisa Montin. Nach vier erfolgreichen Singles trafen sie gemeinsam die Entscheidung, ohne Alice weiterzumachen und haben seitdem zwei perfekte Ergänzungen gefunden, die sie bei ihren zahlreichen Liveshows begleiten: Francesca Mancini (Gitarre) und Marco Valerio (Bass).

Hand of Juno liefern eine düstere Welle von Metal, durchdrungen von elektronischen und technologischen Einflüssen, industriellen Geräuschen und apokalyptischen Atmosphären. Der Female-Fronted-Modern-Industrial-Metal-Act kündigt nun sein Debütalbum Psychotic Banana an, das am 8. November über Out Of Line Music erscheinen wird, pünktlich zum Start ihrer großen Deutschlandtour mit ihren Label-Freunden Erdling.

Seht euch das Video zur neuen Single Polline hier an:

Hört euch Polline hier an: https://handofjuno.lnk.to/Polline

Auf Psychotic Banana kombiniert die Band Brutalität und Schönheit und taucht in eine große Vielfalt von Stilen ein. Ausgehend von einer Industrial Metal-Basis wurde jeder Track von einer anderen Ecke der Musikwelt beeinflusst: Elektronische Musik, Techno, brutale Deathcore-Breakdowns, tiefe, dunkle Melodien und vieles mehr machen diese Platte zu einem einzigartigen Erlebnis.

Der Albumtitel Psychotic Banana fasst die Essenz dieses Albums perfekt zusammen: Wandelbarkeit. Es ist eine Reise, die Hand Of Juno musikalischer Erforschung, aber auch ihren Weg als Band widerspiegelt. Vom ersten Song an erlebt der Hörer ständige Richtungswechsel, die an Intensität und Aggression zunehmen, was durch den letzten Song unterbrochen wird – vielleicht die lang erwartete Ankunft an einem stabilen Ziel.

Die Trackliste zu Psychotic Banana findet ihr im Time For Metal Release-Kalender (hier):

Psychotic Banana kann ab sofort vorbestellt werden und wird am 08.11.2024 veröffentlicht.

Dies ist nur das erste Kapitel der Hand Of Juno-Saga, aber es wird sicherlich Spuren in der Musikwelt hinterlassen. Sie haben sich schnell eine solide Fangemeinde erspielt, liefern unglaubliche Live-Performances und haben bereits mehrere ausverkaufte Shows und Festivals gespielt, darunter das Summer Breeze Open Air 2024.

Kommende Liveshows:

14.09. Vicenza (IT)

12.10. Roncaglia Rock Fest (CH)

08.11. Oberhausen (Supporting Erdling)

09.11. Hameln (Supporting Erdling)

10.11. Weinheim (Supporting Erdling)

14.11. Dresden (Supporting Erdling)

15.11. Leipzig (Supporting Erdling)

16.11. Lübeck (Supporting Erdling)

21.11. München (Supporting Erdling)

22.11. Erfurt (Supporting Erdling)

23.11. Berlin (Supporting Erdling)

Tickets: www.erdling.rocks

Hand Of Juno sind:

Melissa Bruschi – Gesang

Elisa Helly Montin – Schlagzeug

Francesca Mancini – Gitarre

Marco Valerio – Bass

