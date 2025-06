Alice Cooper: huldigt mit neuem Video „Wild Ones“ der jugendlichen Rebellion

Nach der überraschenden Rückkehr der originalen Alice Cooper Group veröffentlicht die Band ihre zweite Single: Wild Ones – eine kraftvolle, gitarrengetriebene Hommage an jugendliche Rebellion und die rohe Energie, die sie zu Legenden gemacht hat.

Inspiriert vom ikonischen Film The Wild One aus dem Jahr 1953 mit Marlon Brando fängt der Song denselben trotzigen Geist ein, der einst das konservative Amerika schockierte und eine ganze Generation prägte. Mit knurrenden Gitarren, donnernden Drums und Alices unverwechselbarem Gesang ist „Wild Ones“ nicht nur ein Song – es ist ein Statement. Fünf Jahrzehnte nach ihrem kometenhaften Aufstieg kanalisiert die Band das Chaos, die Gefahr und den Coolness-Faktor ihrer Anfangstage – einer Zeit, in der Rockmusik gefürchtet war, Eyeliner für Skandale sorgte und jede Show sich wie eine Revolution anfühlte. Wild Ones ist der Sound der Alice Cooper Group mit laufendem Motor – laut, gefährlich und ohne je um Erlaubnis zu fragen.

Die neue Single Wild Ones:

The Revenge of Alice Coope ist eine spannende Reise in den Vintage-Horror und klassischen Shock Rock der 70er Jahre und fängt genau den Sound, die Energie und die rebellische Essenz ein, die die Originalbesetzung von Alice Cooper zu Legenden machte. Ein besonders bewegender Moment des Albums ist der posthume Auftritt von Glen Buxton, dem ursprünglichen Gitarristen der Band, der 1997 verstarb. Auf dem Song What Happened To You ist ein bisher unveröffentlichter Gitarrenpart von Glen zu hören – eine perfekte Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart.

Und als wäre das nicht schon genug, enthält einer der Bonustracks (erhältlich im Box Set & limitierten Smart Format) eine lang verschollene Rarität aus dem Jahr 1970. Eine alternative Version von Return Of The Spiders, die nach 50 Jahren aus den Original-Multitrack-Aufnahmen geborgen und von Bob Ezrin neu abgemischt wurde.

Das neue Album The Revenge Of Alice Cooper kann hier vorbestellt werden: https://alicecooper.lnk.to/RevengePR

The Revenge Of Alice Cooper erscheint am 25.07.2025 bei earMusic in einer Vielzahl von Formaten und limitierten Vinylfarben.

Das Album ist außerdem als limitierte Box und als exklusive Art Print Edition (Smart Format) erhältlich – inklusive Zugang zu zwei exklusiven Bonustracks ab Veröffentlichung sowie dem kompletten Album als hochauflösender Download am Release Tag.