Alcest: präsentiert Remix Version Single „Sapphire“ von Perturbator

Im vergangenen Jahr veröffentlichte das französische Blackgaze Duo Alcest ihr sechstes Studioalbum via Nuclear Blast. Von der Presse und den Fans hochgelobt, erzielte die Band damit einige der höchsten Chartergebnisse ihrer Laufbahn, unter anderem in Deutschland (#12) und der Schweiz (#30).

Heute präsentiert die Band eine alternative Version ihres zutiefst emotionalenTracks Sapphire, von der Electro/Synthwave Legende James Kent aka Perturbator geremixed. Der Song war neben zwei weiteren Stücken bereits Teil der Bonus EP, welche nur mit den Deluxe Versionen von Spiritual Instinct erhältlich war, und wurde nun erstmals digital zugänglich gemacht.

Hört euch den neuen Track hier an:



Gründer Neige über die neue Single: „Der französische Künstler James Kent von Pertubator ist ein Meister darin, mit der dunklen Seite der Elektro Musik der Achtziger zu spielen und wir waren sehr gespannt auf seine Version von Sapphire. Sapphire war bereits von Bands wie The Cure inspiriert und so war es wundervoll, James‚ Version zu erhalten, der das Ganze in einen atemberaubenden Dark Wave Track verwandelt hat.“

„Es war ein großes Vergnügen, mit Alcest an Sapphire zu arbeiten. Ich denke, der Song ist eine gute Mischung aus dem geworden, was wir beide am besten können, und ist eine schöne Hommage an unsere Liebe für Post Punk und Cold Wave.“ James Kent aka Perturbator

Bestellt euch Spiritual Instinct in verschiedenen Formaten hier : https://nblast.de/AlcestSpiritInstinct

Hört euch die neuesten Tracks der Band in den NB New Releases Playlists an:

http://nblast.de/SpotifyNewReleases / http://nblast.de/AppleMusicNewReleases

Spiritual Instinct Tracklisting:

01. Les jardins de minuit

02. Protection

03. Sapphire

04. L’Île des morts

05. Le Miroir

06. Spiritual Instinct

Alcest

live

15. – 19.04. NL – Tilburg – Roadburn Festival

29. – 31.05. D Gelsenkirchen – Rock Hard Festival

18. – 21.06. B Dessel – Graspop Metal Meeting

19. – 21.06. F Clisson – Hellfest

17. – 19.07. RU Usad’ba Otrada – Metal Over Russia

05. – 08.08 CZ Jaromer – Brutal Assault

06. – 08.08. D Schlotheim – Party.San Open Air

11. – 15.08. NO Oslo – Øyafestivalen

07.12. PT Lisbon – Under The Doom Festival

08.12 ES Madrid – Madrid Is The Dark Festival