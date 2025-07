Spite House: veröffentlichen neue Single „Stale Change“ vom kommenden Album „Desertion“

Die Band Spite House hat kürzlich ihr neues Album Desertion angekündigt, das am 12. September über Pure Noise Records erscheinen wird. Jetzt präsentieren die Punkrocker aus Montreal einen weiteren Vorgeschmack auf das bevorstehende Album mit dem Titel Stale Change. Seht euch das Video hier an:

Desertion ist ein Album voller intensiven Post-Hardcore, das sowohl zu Stage Dives als auch zu kathartischen Momenten anregen wird. Dies zeigt sich bereits in der ersten Single Desert, die von Stereogum, BrooklynVegan und anderen gelobt wurde, sowie nun auch in Stale Change. Der Song entfaltet sich mit schneidenden Gitarrenriffs, die an die Punkgrößen der 90er Jahre wie Seaweed, Knapsack oder die Dear You-Ära von Jawbreaker erinnern, alles durch eine moderne, kraftvolle Linse gefiltert. Der Sänger und Gitarrist Max Lajoie äußerte sich zu dem Song und sagte: „Stale Change is a song about the emptiness of superficial transformation and the illusion of progress. The cycle of grief that spins and starts all over again with the learnings of the past that should feel useful while not helping at all and the dichotomy between being brought into the same old negative feelings of guilt and shame while trying to move on and forward at the same time.“

Desertion thematisiert Trauer mit einer ungewöhnlichen Verletzlichkeit, während Lajoie den immensen Schmerz und die komplizierten Emotionen rund um die unerwarteten Todesfälle beider Elternteile beschreibt. „Then ten years later my mom called me to tell me she had cancer, and ten days later she passed … Desertion is more about how these tragedies have informed so much of my life–it’s about trying to look them in the eye and reassess them as an adult. I want to move past them but I also want to take some kind of lesson from them.“ Die Themen sind von hoher Tragweite, und Desertion hält sowohl musikalisch als auch textlich nichts zurück. Es sind 29 Minuten ultra-dringlicher Musik, die sicher einen bleibenden Eindruck hinterlassen werden.

