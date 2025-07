Interview mit Jule und Mario von The Ford Broncos zum Mini Festival am 08.08.2025

Die Kieler The Ford Broncos veranstalten ein Mini-Festival im Slomo-Beach Laboe. Ich treffe mich mit der Geigerin Jules Priest und dem Bassisten Mario Bronco zum Interview.

Time For Metal / Norbert:

Hallo Jule, hallo Mario, erst einmal danke für eure Zeit. Seit 2016 laufen wir uns immer mal wieder über den Weg. Wichtigster Punkt am Anfang: Geht es euch gut?

The Ford Broncos / Jule, Mario:

Ja danke, uns geht’s blendend. Wir sind frisch verliebt und das seit zwei Jahren. Wir freuen uns auf einen super Sommer mit den Ford Broncos. Wir freuen uns auch, dich zu sehen, du siehst sehr, sehr gut aus.

Time For Metal / Norbert:

Endlich wieder Ford Broncos! Mit den Hack Mack Jacksons habt ihr ja schon mehrfach zusammengespielt. Was erwartet uns dieses Jahr im Slomo Beach in Laboe?

The Ford Broncos / Jule, Mario:

Am Freitag, dem 08.08., ab 17:00 Uhr, feiert das Slomo seinen ersten Geburtstag. Ganz besonders freuen wir uns, Power Solo unsere Ehrengäste nennen zu dürfen. Damit erfüllen wir uns einen lange gehegten Wunsch. Unsere Buddys Hack Mack Jackson aus Düsseldorf sind auch mit dabei und wir, die Ford Broncos als Gastgeberinnen spielen ebenfalls.

Es wird BBQ, Geburtstagstorte und kühle Getränke geben. Das Ganze in einem wundervollen Ambiente direkt am Strand. Total Slomo halt!

Time For Metal / Norbert:

Wow, Power Solo! Wie kann das passieren?

The Ford Broncos / Jule, Mario:

Es ist nur logisch, dass eine Band wie Power Solo aus Aarhus, die internationale Touren spielten (USA, South Amerika, Tunesien, South Afrika), nun endlich auch nach Laboe kommen.

Was uns mit ihnen verbindet, ist der hektische Charakter der Musik und wir teilen den gleichen Wahnsinn.

Time For Metal / Norbert:

Das klingt nach einem wilden Abenteuer, worauf freut ihr euch besonders?

The Ford Broncos / Jule, Mario:

Was uns wirklich riesig freut, ist die jahrzehntelange Freundschaft zu den Jacksons, die auch eine langjährige Freundschaft zu Power Solo pflegen. Somit kann der Abend im Slomo Beach nur eine Art großes Familienfest mit ungewissem Ausgang werden.

Time For Metal / Norbert:

Warum gerade die Slomo Beach Bar für euer Festival?

The Ford Broncos / Jule, Mario:

Malte hat das Slomo Beach im letzten Jahr eröffnet, mit der Idee, einen Live Musik Club auf dem Kieler Ostufer zu etablieren. In seinem ersten Jahr haben bereits viele schöne Konzerte dort stattfinden können. Was besonders toll ist, dass im Sommer alle Konzerte draußen stattfinden können.

Schon bei unserem ersten Besuch erschien uns der Ort perfekt für unsere Idee, eines jährlich stattfindenden Country Trash Festivals. Ein Abend nur mit Musik, die wir lieben und die wir anderenorts so nicht finden können.

Wir sind eine DIY Band der ersten Stunde, können also vieles und machen vieles selber und können hier gemeinsam mit Slomo all unsere Ideen umsetzen.

Dafür danken wir Malte an dieser Stelle. Er ist einfach ein super Sympathikus, mit Faultier im Sternzeichen.

Time For Metal / Norbert:

Ihr macht also wirklich alles selber und dazu seht ihr auch noch gut aus. Wie geht das?

The Ford Broncos / Jule, Mario:

Das ist eine sehr gute Frage, Norbert. Darauf gibt es nur eine angemessene Antwort: Weil wir es können.

Wir kümmern uns um die Bühne, angefangen beim Aufbau, der Beschallung, der Beleuchtung, Beatmung und der Bespielung.

Wir machen die Werbung selber: Interviews, Plakate, Flyer, das Internetgelöt, Aufkleber und auch eine einstündige Radiosendung zur Show wird es geben.

Das Booking der anderen Bands, ihre Unterbringung, das Catering und die Gagen liegen ebenfalls in unserer Verantwortung.

Bei den Broncos werden Aufnahmen, Produktionen, der Vertrieb, das Merch alles selber gemacht. Wir komponieren natürlich all unsere Songs selber und sogar unsere Instrumente spielen wir selbst.

Time For Metal / Norbert:

Die Broncos gibt es seit 23 Jahren, was ist euer Rezept, wie schafft ihr das?

The Ford Broncos / Jule, Mario:

Wir sind halt langsam wie Faultiere und erinnern uns auch an das Meiste gar nicht mehr, die Geschichten über uns klingen jedenfalls lustig und Fotos beweisen, dass es uns wirklich gibt.

Uns verbindet über die Musik hinaus eine tiefe und vergessliche Freundschaft.

Wir möchten allen hiermit ans Herz legen, diesen einzigartigen musikalischen Sommerabend mit uns in eine spirituelle Messe zu verwandeln, um gemeinsam in neue geistige Sphären vorzudringen.

Wen wir bisher nicht neugierig genug gemacht haben, dem sei die Radiosendung Schlockmeisters Alligator Soup am 03.08. um 17:00 Uhr empfohlen. Die läuft bei Kiel FM (101.2 MHz) und gewährt musikalische Einblicke für den 8. August. Einen Vorverkauf gibt es bereits, direkt im Slomo Beach am Tresen. Eine Abendkasse wird es natürlich auch geben, der Eintritt beträgt 15 €.

Vielen Dank Norbert, dass du uns so geduldig zugehört hast. Wir sehen uns dann in Laboe.

Time For Metal / Norbert:

Ich habe zu danken. Ja, wir sehen uns dann in Laboe. Ich freue mich drauf!