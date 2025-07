Friendship Commanders: enthüllen Zwei-Track-Single „Keeping Score / Melt“ und Details zum kommenden Album „Bear“

Die neue Veröffentlichung der Band wurde unter der Produktion von Friendship Commanders und Kurt Ballou realisiert. Die Aufnahmen fanden in den GodCity Studios in Salem, Massachusetts, unter der Leitung von Kurt Ballou statt. Die Gesangsspuren wurden von Buick Audra im Fort Knockout in Nashville, Tennessee, aufgenommen, während die zusätzliche Technik von Jerry Roe ebenfalls im Fort Knockout durchgeführt wurde. Zach Weeks unterstützte die Technik in den GodCity Studios. Das Mixing des Albums wurde erneut von Kurt Ballou in den GodCity Studios vorgenommen, und das Mastering übernahm Brad Boatright bei Audiosiege in Portland, Oregon. Das Cover-Artwork stammt von Jerry Roe und Buick Audra, während das Layout von Buick Audra und Keith Brogdon gestaltet wurde.

Verfügbare Formate:

Bear wird als transparent grün-schwarz marmorierte Vinyl-LP und als Digisleeve-CD erhältlich sein.Bear wurde in dem Bewusstsein geschrieben, dass Buick Audra im Wesentlichen aus der Weiblichkeit ausgeschlossen wurde. Dieses Album dokumentiert ihr Bewusstsein und katalogisiert gleichzeitig andere Bereiche menschlicher Verbindungen: Kunst, Outsider-Kultur und dunkle Rock-Locations – alles Orte, an denen Empathie und Kreativität wild gedeihen. Audra und Jerry Roe arrangierten und spielten das vierte Full-Length-Album von Friendship Commanders, das musikalisch zwei Seiten hat: schwer und leicht, Salz und Zucker, Feuer und Luft, verloren und gefunden. Das Duo kehrte nach Salem zurück, um erneut mit ihrem langjährigen Mitarbeiter Kurt Ballou zusammenzuarbeiten, der auch die instrumentalen Darbietungen aufnahm und das Album mixte. Infolgedessen sind die Songs mit einer großen Bandbreite an musikalischen Ideen und Ausdrucksformen sowohl im Klang als auch im Thema vereint, das sich auf verschiedene Weise durch das gesamte Album zieht: die immer schwer fassbare Idee des Zugehörens, wo sie auftritt und wo sie absolut nicht vorhanden ist.