Keep It True 2026: haben Mortal Sin bestätigt

Das Billing für das Keep It True Festival 2026 in Lauda-Königshofen füllt sich kontinuierlich. Auf Totális Metal, The Ultimate Tribute to the Golden Era of Pokolgép aus Ungarn, folgt australischer Thrash Metal mit Mortal Sin. Hier die Infos des Veranstaltungsteams:

“40 Jahre Mayhemic Destruction – Exklusive Show in Europa!

Wir freuen uns, die lang erwartete Rückkehr einer der explosivsten und einflussreichsten Bands ankündigen zu können, die jemals aus dem australischen Underground hervorgegangen sind:

Mortal Sin (AUS)

Wir feiern das 40 Jahre Jubiläum des legendären Debütalbum.

Damals, im Jahr 1986, hat dieses Album Australien nicht nur auf die Thrash-Landkarte gebracht, sondern auch ein Loch in die Stadt gebrannt. Schnell, wütend und vom Feuer der Rebellion erfüllt, wurde Mayhemic Destruction zu einem Kultklassiker und trug dazu bei, den globalen Thrash über die Grenzen hinaus zu pushen.

Jetzt, zum ersten Mal seit Jahren – und in Europa nur beim Keep It True – entzündet sich die Flamme von Mortal Sin neu.

Die Tickets gehen bereits zur Neige, weniger als 20% sind noch übrig, die über den unten angefügten Link erhältlich sind:

www.keep-it-true.de/tickets

Vielen Dank an alle für eure hervorragende Unterstützung, ohne euch sind wir nichts

Oli und die KIT-Crew“

Die bisher bestätigten Bands: Trouble, Sancturary, Totális Metal, Mortal Sin, Tormentor, Earthshaker, Ruffians, Amulance, Elixir, Muro, Black Sword Thunder Attack, Panzer, Dragon, Saints‘ Anger, Violet, Hell Freezes Over, Eaglewing, Asedio, Zepter, Morbid, Blackylst, Cruel Force, Templar