Deez Nuts: veröffentlichen animiertes Video zu „5 Gold Chains“ als Release Special

Vor der Veröffentlichung ihres neuen Albums Saudade am 31. Oktober 2025 präsentieren Deez Nuts das unterhaltsame, animierte Video zu 5 Gold Chains, das Loyalität und Freundschaft feiert:
Die Band äußert sich dazu: „5 Gold Chains ist shaping up to be our new anthem, and we wanted to crown its arrival with a memorable video. We collaborated with animator tenthdan for part one of a 2-part animated story, something super fun we’ve never done before. We love it and we hope you do too. Part 2 coming soon!“
Saudade wird in folgenden Formaten erhältlich sein:
- Standard CD Jewelcase
- Transparent Coke Bottle Green LP
- Neon Orange LP (300x) (ltd. exklusiv bei Impericon und Deez Nuts)
Kurz nach der Veröffentlichung von Saudade wird die Band auf eine umfangreiche Tournee gehen, die sie nicht nur wieder nach Europa, sondern auch in die Emirate und Zentralasien führen wird. Die Termine könnt ihr hier einsehen.
