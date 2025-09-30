Crippled Black Phoenix: kündigen Tour für 2026 an

Crippled Black Phoenix werden 2026 im Zuge der Sceaduhelm Tour ihre melancholischen Klanglandschaften auf insgesamt 16 Konzerten in Europa verbreiten. Diese neue Tournee stellt ein Bekenntnis zur Live-Performance dar, das ein wesentlicher Bestandteil der Identität der Band ist und aus Jahren der Weiterentwicklung in der Darbietung und atmosphärischen Intensität resultiert.
Die Band wird eine Auswahl aus ihrer gesamten Diskografie präsentieren und dabei neues Material mit etablierten Werken einbringen. Auf der Bühne dürfen die Zuhörer mit filmischen Arrangements, wechselnden Texturen und der Anwesenheit mehrerer Live-Musiker rechnen, die entscheidend sind, um das volle Spektrum der „Endzeit Balladen“, für die sie bekannt sind, zu vermitteln.
Die Tour markiert zudem eine Bestätigung des Rituals der Darbietung: Die Veranstaltungsorte werden immersive Beleuchtung, Nebel und Bühnenbilder integrieren, die die strenge, eindringliche Ästhetik widerspiegeln, die prägend für die Philosophie von Crippled Black Phoenix ist.
Crippled Black Phoenix – Sceaduhelm Tour 2026
01 May: Bremen, DE @ Hellseatic
02 May: Izegem, BE @ Headbanger’s Balls Fest*
03 May: Paris, FR @ Petit Bain
04 May: Nijmegen, NL @ Doornroosje
05 May: Bielefeld, DE @ Forum
06 May: Köln, DE @ Club Volta
07 May: Karlsruhe, DE @ Substage
08 May: Aschaffenburg, DE @ Colos-Saal
09 May: Lindau, DE @ Club Vaudeville
10 May: Reutlingen, DE @ Franz K.
11 May: Munich, DE @ Backstage
12 May: Vienna, AT @ Arena
13 May: Budapest, HU @ A38
14 May: Prague, CZ @ Rock Café
15 May: Dresden, DE @ Beatpol
16 May: Berlin, DE @ Desertfest*
* ohne Temple Fang
Seit der Gründung im Jahr 2004 durch den Multiinstrumentalisten und Songwriter Justin Greaves haben Crippled Black Phoenix als Stimme für die Stimmlosen gedient, sei es für Tiere, Ungleichheit oder Andersartigkeit. Greaves und die langjährige Sängerin und Texterin Belinda Kordic haben oft betont, dass diese Wesen sich nicht selbst helfen können. Daher besteht die Mission von Crippled Black Phoenix darin, auf die Zustände und die Ungleichheiten, die die Menschheit und ihre Kreaturen betreffen, aufmerksam zu machen.
