Crippled Black Phoenix: kündigen Tour für 2026 an

Crippled Black Phoenix werden 2026 im Zuge der Sceaduhelm Tour ihre melancholischen Klanglandschaften auf insgesamt 16 Konzerten in Europa verbreiten. Diese neue Tournee stellt ein Bekenntnis zur Live-Performance dar, das ein wesentlicher Bestandteil der Identität der Band ist und aus Jahren der Weiterentwicklung in der Darbietung und atmosphärischen Intensität resultiert.

Die Band wird eine Auswahl aus ihrer gesamten Diskografie präsentieren und dabei neues Material mit etablierten Werken einbringen. Auf der Bühne dürfen die Zuhörer mit filmischen Arrangements, wechselnden Texturen und der Anwesenheit mehrerer Live-Musiker rechnen, die entscheidend sind, um das volle Spektrum der „Endzeit Balladen“, für die sie bekannt sind, zu vermitteln.

Die Tour markiert zudem eine Bestätigung des Rituals der Darbietung: Die Veranstaltungsorte werden immersive Beleuchtung, Nebel und Bühnenbilder integrieren, die die strenge, eindringliche Ästhetik widerspiegeln, die prägend für die Philosophie von Crippled Black Phoenix ist.

Crippled Black Phoenix – Sceaduhelm Tour 2026

01 May: Bremen, DE @ Hellseatic

02 May: Izegem, BE @ Headbanger’s Balls Fest*

03 May: Paris, FR @ Petit Bain

04 May: Nijmegen, NL @ Doornroosje

05 May: Bielefeld, DE @ Forum

06 May: Köln, DE @ Club Volta

07 May: Karlsruhe, DE @ Substage

08 May: Aschaffenburg, DE @ Colos-Saal

09 May: Lindau, DE @ Club Vaudeville

10 May: Reutlingen, DE @ Franz K.

11 May: Munich, DE @ Backstage

12 May: Vienna, AT @ Arena

13 May: Budapest, HU @ A38

14 May: Prague, CZ @ Rock Café

15 May: Dresden, DE @ Beatpol

16 May: Berlin, DE @ Desertfest*

* ohne Temple Fang

Seit der Gründung im Jahr 2004 durch den Multiinstrumentalisten und Songwriter Justin Greaves haben Crippled Black Phoenix als Stimme für die Stimmlosen gedient, sei es für Tiere, Ungleichheit oder Andersartigkeit. Greaves und die langjährige Sängerin und Texterin Belinda Kordic haben oft betont, dass diese Wesen sich nicht selbst helfen können. Daher besteht die Mission von Crippled Black Phoenix darin, auf die Zustände und die Ungleichheiten, die die Menschheit und ihre Kreaturen betreffen, aufmerksam zu machen.

