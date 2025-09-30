Blood Red Throne: neues Album „Siltskin“ erscheint im Dezember 2025 über Soulseller Records

Die Könige des norwegischen Death Metal, Blood Red Throne, kommen mit voller Kraft zurück und kündigen ihr beeindruckendes neues und insgesamt zwölftes Studioalbum an!

Die Band äußert sich dazu: „We’ve never been this satisfied and excited about a Blood Red Throne album before. It’s heavier, faster, more melodic and powerful than ever and most importantly, an overall distinct BRT sound to it!“

Siltskin – Trackliste:

1. Scraping Out The Cartilage

2. Beneath The Means

3. Husk In The Grain

4. Necrolysis

5. Anodyne Rust

6. Vestigial Remnants

7. Vermicular Heritage

8. On These Bones

9. Marrow Of The Earth

Das Album wurde von Ronnie Björnström bei Bjornstromsound gemischt und gemastert und enthält ein Artwork von Giannis Nakos (Remedy Art Design).

Siltskin wird am 5. Dezember 2025 über Soulseller Records auf CD, Vinyl und in digitalen Versionen veröffentlicht. Die erste Single sowie die Vorbestellmöglichkeiten werden am 9. Oktober folgen – haltet die Augen offen!

Blood Red Throne sind:

Daniel „Død“ Olaisen – Gitarre

Sindre Wathne Johnsen – Gesang

Freddy Bolsø – Schlagzeug

Ivan „Meathook“ Gujić – Gitarren

Stian Gundersen – Bass

Blood Red Throne online:

https://www.facebook.com/BloodRedThroneOfficial

https://www.instagram.com/bloodredthroneofficial